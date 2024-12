Skeleton Crew zeigt Star Wars, wie wir es noch nie gesehen haben – aber eine Sache nervt seit 5 Jahren konstant

Mit Skeleton Crew zeigt sich Star Wars erzählerisch von einer ganz neuen Seite. Doch das Weltraum-Abenteuer auf Disney+ wiederholt ein Problem vieler Serien der Sternensaga.

Aufregende Jedi-Abenteuer, epische Weltraumschlachten, zwielichtige Kopfgeldjäger oder komplexe Politthriller: Im Star Wars-Universum haben wir schon einiges gesehen. Doch mit der neuen Realserie Skeleton Crew begibt sich die Sternensaga auf erzählerisch neue Pfade und beleuchtet die weit, weit entfernte Galaxis durch die Linse einer berührenden Coming-of-Age-Geschichte voller Entdeckung, Neugier und einem großen Geheimnis.

Am 3. Dezember 2024 sind die ersten zwei von insgesamt acht Folgen der neuen Star Wars-Serie bei Disney+ gestartet. Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber nehmen wir Skeleton Crew genauer unter die Lupe und verraten euch, warum der Mix aus Coming-of-Age-Abenteuer und Weltraum-Piraten besser ist als gedacht – und ein bekanntes Star Wars-Problem leider weiterhin nervt.



Lohnt sich die neue Star Wars-Serie Skeleton? Findet es im Podcast heraus

Darum geht's in Skeleton Crew: Vier Kinder vom Planeten At Attin werden nach dem Fund eines mysteriösen Raumschiffes aus ihrem behüteten Zuhause in die Ungewissheit des Alls gerissen und landen direkt in einer Welt von Gaunern und Verbrechern, für die es nichts Wertvolleres gibt als kalte, harte Credits. Mithilfe des unberechenbaren Machtnutzers Jod Na Nawood (Jude Law) müssen sie einen Weg nach Hause finden, während sie von Weltraumpiraten gejagt werden.

Auch wenn Skeleton Crew einiges anders macht als bisherige Star Wars-Serien, bleibt ein nerviger Kritikpunkt jedoch bestehen. Denn wie die meisten Live-Action-Projekte der mit The Mandalorian im Jahr 2019 neu begonnen Serienära bei Disney+ setzt auch das jüngste Kapitel der Sternensaga wieder auf die sogenannte Volume-Technologie und wurde größtenteils in Studioumgebung vor riesigen LED-Videowänden gedreht.

So fehlt es der Serie inmitten von digitalen, flachen Hintergründen und teilweise wenig überzeugendem CGI oftmals an Tiefe und visueller Kraft. Wenn die Geschichte in ein zu vertrautes Vorstadt-Amerika mit Sci-Fi-Touch führt, ist von den atemberaubenden Star Wars-Welten der Kinofilme kaum noch etwas übrig. Das ist besonders schade, da der Rogue One-Ableger Andor eigentlich gezeigt hat, wie stark eine Star Wars-Serie mit gebauten Sets und überlegtem, punktiertem Volume-Einsatz aussehen kann.

Trotz des störenden Volume-Looks ist Skeleton Crew aber noch längst keine schlechte Serie und tatsächlich eine erfrischende Überraschung unter den Star Wars-Serien. Mehr dazu verraten wir euch im Podcast. Viel Spaß beim Zuhören!

Streamgestöber: Dein Moviepilot-Podcast zu den besten Serien und Filmen im Stream

