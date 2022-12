Skurriles The Boys-Video erntet Spott von Fans, weil sich Amazon um 20 Jahre verschätzt hat

Ein Twitter-Video von Amazon verpasst The Boys ein Sitcom-Intro. Der Idee attestieren viele Fans daraufhin allerdings einen gravierenden Fehler.

Der Amazon-Hit The Boys ist so triefend blutrünstig wie beißend komisch. Um den Stimmungsmix für die Fans auf die Schippe zu nehmen, hat Amazon nun ein kleines Videogeschenk veröffentlicht. Dort ist das Intro der Serie im Stile einer familienfreundlichen Sitcom gehalten. Statt Zuspruch hagelt es aus der Community allerdings erstaunlich viel Häme.

The Boys als Sitcom: Amazon hat sich im Jahrzehnt geirrt

Im Video sind die verschiedenen The Boys-Figuren wie Butcher (Karl Urban) und Homelander (Antony Starr) zu sehen, die vergnügt in die Kamera grinsen. Auf allem liegt ein Verzerrungseffekt, der an die Qualität von Videokassetten erinnert. "Wenn The Boys-ein Sitcom-Intro aus den 90ern hätte", lautet die Überschrift.

Doch während die einen Fans sich über den Einfall freuen, sind andere verwirrt oder sogar erbost. "Wer auch immer bei [Amazon] für Social Media zuständig ist, kennt den Unterschied zwischen den 70ern und 90ern nicht", heißt es etwa. "Das sind die 70er", schreibt ein anderer Fan, "das weiß selbst ich als Millennial."

Es sind derart viele Kommentare, dass es fast zum Sturm der Entrüstung reicht. Womöglich schwingt dabei etwas Wut über eine vermeintlich jüngere Generation mit, die 90er wie 70er angeblich unterschiedslos zum Alteisen sortiert. In der Sache haben die Kritiker:innen allerdings ein bisschen recht. Hier zum Vergleich das Intro der Sitcom Herzbube mit zwei Damen, die zwischen 1977 und 1984 in den USA lief.

