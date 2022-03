Snowpiercer mit Schock-Finale: Sci-Fi-Star erklärt überraschendes Staffel 3-Ende

Das Finale von Snowpiercer Staffel 3 steckte voller Überraschungen. In einem Interview hat Jennifer Connely Details aus dem Ende erklärt, das ihre Figur Melanie vor die Wahl stellte.

Im Finale der 3. Staffel von Snowpiercer flossen Tränen, wurden überraschende Entdeckungen gemacht und schicksalhafte Entscheidungen getroffen. Für eine davon gibt es eine Erklärung: Warum hat Zugführerin Melanie sich im Staffelfinale so verhalten, wie sie es getan hat? Schauspielerin Jennifer Connelly erklärte das Ende von Snowpiercer Staffel 3 aus Sicht ihrer Figur.

Achtung, es folgen Spoiler für das Ende von Snowpiercer Staffel 3.

Was ist am Ende von Snowpiercer Staffel 3 mit Melanie passiert?

In der 9. Folge von Staffel 3 wird Melanie Cavill aus dem Schienenwagen gerettet, in dem sie zuvor sechs Monate überleben musste. Sie zeigt sich allerdings wenig begeistert von Laytons Plan, das neue Eden am Horn von Afrika zu suchen. Die Strecke dorthin ist gefährlich und ob der Ort wirklich frei von Schnee ist, weiß niemand. Deswegen hintergeht Melanie Layton (Daveed Diggs). Vor allen verkündet sie, dass er die Passagiere über den Zustand der Strecke belogen hat.

Der Streit über die Zukunft der Menschen im Zug eskaliert und ein Krieg um die Vorherrschaft scheint am Anfang von Folge 10 unausweichlich. Darüber reibt sich besonders Wilford (Sean Bean) die Hände, mit dem Melanie zeitweise sogar zusammenarbeiten will.

Doch dann kommt die Überraschung: Statt einander im Konflikt zu zerfleischen, verhandeln Layton und Melanie einen Deal. Die Überlebenden bekommen die freie Wahl: Sie können mit Melanie weiter im Snowpiercer bleiben oder mit Layton in Big Alice nach dem warmen Fleckchen Erde am Horn von Afrika suchen. Wilford wird derweil im Schienenwagen abgesetzt. Nach diversen traurigen Abschieden wird der Zug getrennt, die Wege von Snowpiercer und Big Alice trennen sich bis auf Weiteres. Aber wie kommt Melanie zu diesem Sinneswandel? Und wann?

Melanie am Ende von Snowpiercer Staffel 3: So erklärt Jennifer Connelly ihr Verhalten

Jennifer Connelly wurde von Newsweek genau danach gefragt und erklärte die Entscheidungen von Melanie am Ende von Staffel 3 so:

Ich denke, zunächst, wenn sie die Ankündigung in Episode 9 macht, [...] ist es kein [Verrat]. Sie macht einen wirklich kühnen Schachzug, sie steht mit dem Rücken zur Wand und ihnen läuft die Zeit davon.

Melanie wollte demnach Layton nicht hintergehen, um die Macht an sich zu reißen. Sie wollte in erster Linie reden:

Sie hat versucht mit ihnen zu reden, sie hat versucht mit [ihrer Tochter] Alex zu reden, sie hat versucht, mit Layton zu reden. Niemand wollte verhandeln.

Und weiter:

Ich glaube, dass sie dachte, sie müsste etwas Drastisches tun, um die Aufmerksamkeit von allen zu kriegen und ein Gespräch zu erzwingen [...].

Jennifer Connelly hat auch eine Vorstellung davon, wann Melanie und Layton ihren Plan gegen Wilford ausheckten:

Ich denke, die Zusammenarbeit und Verschwörung passiert off-screen in der Mitte von Episode 10, wenn man sieht, wie Layton und Melanie miteinander telefonieren [...], da beginnt es.

Was wird aus Wilford und was bedeutet die Rakete im Finale?

© Netflix/TNT Das Snowpiercer-Finale

Das Staffel-Ende ließ zahlreiche Fragen offen, darunter: Was wird eigentlich aus Sean Beans Bösewicht Wilford? Dazu hatte Jennifer Connelly folgendes zu sagen:

Ich glaube, er ist ein ziemlich widerstandsfähiger Charakter. [...] Ich kenne die Antwort selbst nicht, also gibt's hier keine Spoiler, aber er hat sich als ziemlich widerstandsfähig bewiesen. Es ist möglich [dass er überlebt].

Über die andere große Frage am Ende von Snowpiercer Staffel 3 konnte Connelly leider nichts verraten. Nach einem Zeitsprung von 3 Monaten sehen wir Melanie nämlich wieder, die aus dem Fenster des Snowpiercers schaut und in der Ferne den Abschuss einer Rakete beobachtet.

Was es damit auf sich hat, bleibt erstmal unserer Fantasie überlassen. Vorstellbar wäre, dass es sich um eine der Raketen handelt, die einst zur Klima-Manipulation benutzt wurden. Im Intro der Serie sind sie zu sehen. Ob der widerstandsfähige Wilford dahintersteckt? Oder ist es die neue Figur, die Marvel-Star Clark Gregg in Staffel 4 spielen wird?

Wann kommt die 4. Staffel von Snowpiercer?

Snowpiercer Staffel 4 kommt definitiv und das mit einer großen Änderung hinter den Kulissen. Bis wir die Auflösung der explosiven Fragen bekommen, wird es aber noch eine Weile dauern. Bisher gibt es noch keinen Starttermin für die neue Season. Wahrscheinlich ist aber eine Rückkehr Anfang 2023.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

