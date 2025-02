Stefan Raab adaptiert alten TV total-Ableger für RTL – und er startet schon diesen Monat

Stefan Raab bringt Ende Februar eine alte TV total-Show zurück. Was es damit auf sich hat und wann die Show startet, erfahrt ihr hier.

Stefan Raab hat seit seinem Comeback bei RTL einige Shows auf die Beine gestellt. Mit Du gewinnst hier nicht die Million ließ er das alte TV total-Gefühl wieder aufleben, während Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli vor allem an Schlag den Raab erinnert. Nun hat der Entertainer eine weitere Show aus seiner Vergangenheit ins Visier genommen.



Mit Raabs Pokernacht bringt er einen alten TV total-Ableger zurück

Mit Raabs Pokernacht will der Entertainer seine alte TV total-Show zurückbringen. Los geht es am 27. Februar, allerdings erst sehr spät um 22.35 Uhr und soll bis 1.00 Uhr dauern. Ausgestrahlt wird die Show auf RTL und RTL+. Raabs Pokernacht soll sechsmal im Jahr ausgestrahlt werden.



Raab-Fans wird die Idee mit dem Pokersetting bekannt vorkommen. Denn mit der TV total Pokernacht lud Stefan Raab zwischen 2006 und 2015 regelmäßig Prominente an den Pokertisch. Die Show hatte allerdings zum Ende hin nur noch geringe Einschaltquoten und war auch ohne Raab bei ProSieben eher mäßig erfolgreich.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das könnt ihr bei Raabs Pokernacht erwarten

Bei Raabs Pokernacht wird die beliebte Variante Texas Hold’em gespielt. Zu gewinnen gibt es 100.000 Euro. An Raabs Pokernacht nehmen neben Raab auch Elton und drei weitere Prominente teil, die noch nicht bekannt sind. Moderiert wird die Pokernacht von Pokerexperte Michael Körner.



Ein weiterer Platz am Pokertisch ist für eine Wildcard reserviert. Diese Wildcard kann man sich über Turniere beim Online-Anbieter GGPoker.de erspielen. Hat man das geschafft, kann man mit Raab, Elton und Co. an einem Tisch sitzen.

Weitere Raab-News:

Stefan Raab kommt aus der Winterpause zurück: Das könnt ihr erwarten

Stefan Raab kommt nächste Woche zurück aus der Winterpause. Du gewinnst hier nicht die Million startet am 12. Februar erstmals im Free-TV bei RTL um 20.15 Uhr. Weitere Folgen von Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli sind im Frühjahr geplant.



Außerdem startet am Freitag, 14. Februar, die erste Vorentscheidung zum Eurovision Song Contest, an der Stefan Raab maßgeblich beteiligt ist. Die zweite Show folgt am Tag danach, und beide Shows laufen jeweils um 20:15 Uhr auf RTL.