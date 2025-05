So einen Film hat es noch nie gegeben: Christopher Nolans Odyssee schreibt jetzt schon Filmgeschichte

Christopher Nolan pulverisiert für seinen neuen Film The Odyssey Grenzen. Jetzt wurde bekannt: Aufgrund der Kameras, die er verwendet, ist er in der Filmgeschichte einzigartig.

Die Kameras für Christopher Nolans Odyssey mussten erst erfunden werden

The Odyssey wird ein beispielloses Epos. Von dem puren Größenwahn, Homers Odyssee inszenieren zu wollen, einmal abgesehen, versammelt der Film unzählige Stars wie Tom Holland Matt Damon oder Zendaya , zu der es schon erste Set-Bilder gibt. Einem neuen Bericht des Hollywood Reporter zufolge ist er außerdem der

IMAX-Kameras zeichnen Bilder im 70mm-Format auf und können dadurch in entsprechenden IMAX-Kinosälen mit speziellen Leinwänden gezeigt werden. Durch das breitere Bild ergibt sich der Idee nach ein besonderes, maximal bombastisches Filmerlebnis.

Manche Filme werden für das 70mm-Format optimiert oder stellenweise auf IMAX-Kameras gedreht. Aber einen abendfüllenden Spielfilm, der vollständig mit eben solchen Kameras gedreht wurde, gab es noch nie. Tatsächlich musste die Technik dafür erst erfunden werden.

Wie der IMAX-Chef Rich Gelfond gegenüber dem Hollywood Reporter erklärt, habe ihn Nolan eines Tages angerufen und in Aussicht gestellt, er werde The Odyssey komplett auf IMAX-Kameras drehen – aber nur, wenn die Firma die technischen Probleme mit den Geräten aus der Welt schaffen könnte.

IMAX-Kameras sind berüchtigt für ihre Dimensionen und ihre Lautstärke, die bestimmte Bewegungen oder Audioaufnahmen stark erschweren. Aber Gelfonds Firma fand eine Lösung, die leiser ist und schnellere Ergebnisse produzieren kann. Zunächst steht sie Nolan exklusiv zur Verfügung, nach dem Drehschluss von The Odyssey sollen auch andere Regisseur:innen und Kameraabteilungen in ihren Genuss kommen.

Wann kommt The Odyssey ins Kino?

Christopher Nolans The Odyssey wird am 16. Juli 2026 in den deutschen Kinos erscheinen. Neben den oben genannten Darstellern sind unter anderem Charlize Theron (Mad Max: Fury Road), Anne Hathaway (Interstellar) und Robert Pattinson (The Batman) vor der Kamera zu sehen.