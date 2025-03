So sieht Zendaya in Christopher Nolans neuem Abenteuer-Epos The Odyssey aus – aber wen spielt sie?

Zu Christopher Nolans vor Stars nur so funkelndem Cast für sein Action-Abenteuer The Odyssey gehört auch Zendaya. Erste Set-Fotos könnten nun weitere Hinweise auf ihre Rolle geben.

Christopher Nolans Abenteuer-Epos The Odyssey nimmt an Fahrt auf und schickt den König Ithakas in der altbekannten Erzählung auf eine lange Seereise, bevor er heimkehren darf. Bisher wurde nur Matt Damon in der Hauptrolle des Odysseus bestätigt und im ersten offiziellen Bild enthüllt. Doch auch zu den anderen Schauspielenden kursieren bereits Gerüchte und nun wurde Zendaya bei den Dreharbeiten abgelichtet.



Erste Bilder von Zendaya: Ihre Rolle in Nolans The Odyssey soll göttlich sein

Vor zwei Wochen gab es schon erste Bilder zu Tom Hollands Odyssee-Auftritt, die seine Rolle als Odysseus-Sohn Telemachos nahelegten. Nun wurde auch Hollands zukünftige Gattin, Euphoria- und Dune-Schauspielerin Zendaya, am Set von Christopher Nolan in Italien abgelichtet.

Zendaya ist auf den Zaungast-Aufnahmen erstmals kostümiert für The Odyssey zu sehen. Ihr schlichtes Kleid passt zu Matt Damons zuvor enthüllter Rüstung und Tom Hollands Mantel und Harnisch, die ebenfalls nicht den Weg übertriebener Opulenz einschlugen. Doch lässt das helle Gewand Rückschlüsse auf Zendayas Rolle in Nolans Abenteuerfilm zu?

Ein früherer, unbestätigter Leak brachte die Challengers-Darstellerin zuletzt mit dem Part der Göttin Athene zusammen. Dass Nolan vor den übersinnlichen Aspekten der Sage nicht zurückschreckt, wissen wir, seit er eine überlebensgroße Zyklopen-Puppe in einer Höhle bauen ließ. Die Götter scheinen, anders als noch in Wolfgang Petersens Troja, also aktiv in Nolans Homer-Adaption mitmischen zu können.

In ihrer Aufmachung geht Zendaya gut als griechische Göttin der Weisheit und des Kampfes durch, die immer wieder in Odysseus' Abenteuer eingreift. Andererseits könnte der Star vermutlich auch im Jogginganzug noch göttlich wirken, weshalb wir auf eine offizielle Bestätigung ihrer Rolle wohl oder übel noch warten müssen.

Wann startet Nolans The Odyssey mit Zendaya im Kino?

Der deutsche Kinostart für Christopher Nolans Fantasy-Action The Odyssey ist für den nächsten Sommer angesetzt: Am 16. Juli 2026 kommt das wohl 250 Millionen US-Dollar teure Filmprojekt auf die großen Leinwände. Aktuell wird es mit neuen IMAX-Kameras gedreht.