„So etwas habe ich noch nie gesehen“: Netflix-Fans und -Star warten auch 5 Jahre nach der Absetzung dieser Sci-Fi-Serie auf Antworten

Fünf Jahre ist es her, dass Netflix eine faszinierende Sci-Fi-Mystery-Serie frühzeitig abgesetzt hat. Einer der Stars bereut es bis heute und käme sofort für ein Revival zurück.

Dass Netflix seine Serien gerne mal frühzeitig ohne anständigen Abschluss beendet, ist längst ein Streaming-Klischee geworden. Selten war es jedoch so frustrierend wie im Fall der Sci-Fi-Mystery-Serie The OA. Von fünf geplanten Staffeln wurden nur zwei realisiert, wodurch Fans vor fünf Jahren mit jeder Menge Fragen zurückgelassen wurden.

Es ging sogar so weit, dass einige überhaupt nicht an die Absetzung glaubten und das Ganze für eine experimentelle Meta-Erzählung hielten. Auch einer der Stars hadert bis heute mit dem frühzeitigen Ende des ambitionierten Formats.

The OA auf Netflix: Serien-Star Jason Isaacs trauert dem Sci-Fi-Mystery bis heute hinterher

Schauspieler Jason Isaacs, den viele auch aus den Harry Potter-Filmen oder Star Trek: Discovery kennen, spielte in The OA den skrupellosen Nahtodforscher Dr. Hap Percy. Auch fünf Jahre nach der Absetzung wird er nicht müde, Loblieder auf das verflossene Format und das Kreativ-Duo Brit Marling und Zal Batmanglij zu singen, wie aus einem Collider -Bericht hervorgeht:

Es ist eine meiner liebsten Serien, die ich je gemacht habe. Die Macher Brit Marling und Zal Batmanglij halte ich für absolute Genies und nichts, was sie machen, ist wie etwas, das ich schon mal gesehen habe. [...] Sie haben jahrelang mit dieser Sache gelebt. Sie hatten es auf gut Glück geschrieben, also ohne, dass es bestellt war oder entwickelt wurde, oder sie jemand beauftragt hätte. Es kam voll ausgearbeitet aus ihren Hirnen.

In The OA entführt Hap die von Serienschöpferin Marling gespielte Protagonistin, um an ihr und weiteren Personen das Leben nach dem Tod zu erforschen, was schließlich zu einem interdimensionalen Mystery-Drama mit Indie-Film-Flair mutiert.

Wie unsere Schwesterseite Allociné aus dem Collider-Bericht zitiert, führt Isaacs weiter aus:

Sie bauten all die Fundamente und überließen den Schauspieler:innen die Ausgestaltung, deshalb glaube ich, so etwas hat es noch nicht gegeben. So etwas wie diese Serie habe ich noch nie gesehen. Ich habe es wirklich geliebt. Und ganz nebenbei, wir wurden zwar nach zwei Staffeln abgesetzt, aber sie haben alle fünf Seasons in ihren Köpfen. Und wenn ihr Staffel 2 gesehen habt, wisst ihr, wo wir aufgehört haben. Wir können jederzeit weitermachen und wären auch bereit dazu, wenn wir die Chance erhalten.

In der Zwischenzeit haben Marling und Batmanglij bereits ihr Folgeprojekt veröffentlicht: Eine FX-Krimiserie namens A Murder at the End of the World, die hierzulande bei Disney+ streamt.

