So geht es weiter mit You Staffel 4: In Teil 2 kehrt eine der besten (und eigentlich toten) Figuren zurück

Fünf Folgen aus You Staffel 4 fehlen. Wann die Teil 2 kommt und wie es weitergeht mit Joe, erklären wir in diesem Artikel. Außerdem: Freut euch auf einen Überraschungsgast!

Die 4. Staffel des Netflix-Thrillers You - Du wirst mich lieben ist zwar Anfang Februar gestartet. Die fünf derzeit verfügbaren Folgen erzählen aber nur die Hälfte der Geschichte. Direkt im Anschluss an Teil 1 läuft bei Netflix ein kurzer Teaser, der einen Vorgeschmack auf Joe Goldbergs (Penn Badgley) Schicksal in der zweiten Hälfte bietet. Der neue, lange Trailer ist deutlich ausführlicher. Wir erklären, was ihr von You Staffel 4, Teil erwarten könnt.

Wann kommt You Staffel 4, Teil 2 zu Netflix?

Die restlichen fünf Folgen der Season starten am 9. März 2023 bei Netflix. Dann wird die Serie ihren großen Cliffhanger auflösen.

Handlung: Wie geht es weiter mit You Staffel 4, Teil 2?

You - S04 Teil 2 Trailer (English) HD

In Staffel 4 zieht es Joe nach London. London? Genau, die letzte Szene aus Staffel 4 schickte den Stalker eigentlich nach Paris, wo sich seine neue Liebe Marienne versteckte. Dort hielt es ihn offenbar nicht lange. In London mischt sich Joe als Professor Jonathan Moore unter die Intellektuellenschicht. Sein Fachgebiet: Englische Literatur, selbstverständlich. In der britischen Metropole trifft Joe auf Killer-Konkurrenz.

Der Trailer zu Teil 2 setzt unmittelbar nach dem Ende von Teil 1 ein. Das sind die wichtigsten Details:

Wir sehen die neue Dynamik zwischen Joe und Rhys (Ed Speleers), der sich in einem Twist als sogenannter Eat the Rich-Mörder offenbarte. Zwischen Joe und Rhys entwickelt sich eine widerwillige Beziehung. Die beiden Männer teilen sozusagen ihre Leidenschaft miteinander (Töten.) Showrunnerin Sera Gamble sagt , in Teil 2 entwickelt sich die Serie in ein "Serienkiller-Buddy-Movie"

(Ed Speleers), der sich in einem Twist als sogenannter Eat the Rich-Mörder offenbarte. Zwischen Joe und Rhys entwickelt sich eine widerwillige Beziehung. Die beiden Männer teilen sozusagen ihre Leidenschaft miteinander (Töten.) Showrunnerin Sera Gamble , in Teil 2 entwickelt sich die Serie in ein Joes Lieblingsschülerin Nadia (Amy-Leigh Hickman) gerät in Gefahr, sie fühlt sich verfolgt. Damit ereilt sie das typische Schicksal von Joes Beschützer-Objekten

(Amy-Leigh Hickman) gerät in Gefahr, sie fühlt sich verfolgt. Damit ereilt sie das typische Schicksal von Joes Beschützer-Objekten Zwischen Joe und Kate (Charlotte Ritchie) scheint sich tatsächlich eine Beziehung zu entwickeln (oder ist das nur seine Wunschvorstellung?)

Die wichtigste Szene kommt aber erst zum Schluss.

Große Überraschung im zweiten Teil von You: Love kehrt zurück

Victoria Pedretti spielte zwei Staffeln lang Joes vermeintliche große Liebe Love. Am Ende von Staffel 2 entpuppt sie sich als mörderische Psychopathin. In Staffel 3 erblüht aus dieser Killer-Killerin-Konstellation ein wildes Duell, das mit Loves Tod durch Joe endet.

Dennoch tritt die Figur im neuen Trailer wieder auf. Allerdings höchstwahrscheinlich nur als Vision/Halluzination/Traumfigur/symbolische Verkörperung des schlechten Gewissens von Joe. Dafür spricht die graue Farbgebung der Szene und der berüchtigte Glaskasten, den Joe nicht mit nach London gebracht hat (soweit wir wissen). Dennoch ist Loves Rückkehr natürlich ein Geschenk für Fans.

Wenn ihr mehr Theorien zu You Staffel 4 und unseren Kurzeindruck hören wollt, dann empfehlen wir euch unseren Podcast:

Die 4. Staffel You ist seit dem 9. Februar 2023 bei Netflix verfügbar. Serienkiller Joe Goldberg flüchtete nach Europa und wird dort zum Gejagten eines anderen Killers. Hendrik Busch und Lisa Ludwig reden über alles, was sich in You 4 geändert hat und ob sich die Staffel lohnt.

Im zweiten Teil des Podcasts ordnen wir die Änderungen ein und geben einen Ausblick mit Theorien zum Finale. Außerdem diskutieren wir darüber, ob die Kritik an You durch die veränderte Formel der Serie weiteres Futter bekommt.