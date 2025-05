So geht The Last of Us Staffel 2 weiter: Episoden-Trailer kündigt neue Figur und den unsichtbaren Tod aus den Videospielen an

Tödliche Sporen und eine neue The Last of Us-Figur lassen sich im Trailer zu Staffel 2 Folge 5 blicken. Den Neuzugang kennt ihr vielleicht aus einer der besten Serien der letzten 15 Jahre.

Eine neue The Last of Us-Folge bedeutet gleichzeitig: eine neue The Last of Us-Vorschau auf die kommende Woche. Speziell geht es um Staffel 2 Folge 5, deren Trailer neue WLF-Serienfiguren sowie eine langerwartete Bedrohung aus den Videospielen verspricht.

Seht hier den Trailer zur nächsten TLOU-Episode:

The Last of Us - S02 E05 Trailer (English) HD

Bei dieser unsichtbaren, tödlichen Bedrohung handelt es sich um die Pilzsporen, die im Videospiel von The Last of Us bereits seit Stunde eins zur großen Gefahr zählen. Showrunner Craig Mazin verzichtete in Staffel 1auf sie – auch, um Pedro Pascal und Bella Ramsey nicht ständig unter Masken zu verstecken. Erste Anzeichen, dass sie jetzt auch in der Serie ihr Unwesen treiben, waren bereits im Staffel-Trailer zu sehen.

Neue The Last of Us-Serienfiguren in Staffel 2 Folge 5

Die Promo zur Episode der kommenden Woche zeigt zwei Charaktere aus den Rängen der Washington Liberation Front (WLF), die eigens für die Serienadaption kreiert wurden: Hanrahan, gespielt von der von Alanna Ubach (Euphoria), die schon neben Isaac (Jeffrey Wright) in Folge 4 zu sehen war, und ganz neu dabei: die aus Hannibal bekannte Hettienne Park als WLF-Soldatin Elise Park. Nach dem Kontakt mit Cordyceps-Sporen in einem verlassenen Krankenhaus, musste sie offenbar einige ihrer eigenen Männer umbringen.

Hannibal steht bei der Moviepilot-Community hoch im Kurs: 5.201 User:innen haben der Serie eine 8,2 von 10 in der Wertung vergönnt, was sie auf Platz 2 der besten Serienkiller-Serien bringt. Park spielte darin die clevere CSI-Ermittlerin Beverly Katz. Eine so große Rolle hat sie in The Last of Us leider nicht.

Wann kommt die neue The Last of Us-Folge?

Die nächste Episode von The Last of Us Staffel 2 geht am Montag, den 19. Mai 2025 bei Sky/WOW an den Start. Danach sind noch zwei Folgen aus der sieben Episoden langen Season übrig, eine 3. Staffel wurde aber längst mitbestellt.

Staffel 2 zählt jedenfalls zu den großen Serien-Highlights des Jahres. Da waren wir uns auch im Streamgestöber-Podcast ziemlich einig drüber:

Podcast: Review zur 2. Staffel des Serienhits The Last of Us

Nach zwei Jahren Wartezeit kehrt die gefeierte Videospiel-Verfilmung The Last of Us zurück. Aber ist Staffel 2 besser oder schlechter als Staffel 1?

Wir schauen (spoilerfrei) auf die gesamte neue Staffel von The Last of Us, die nach einem Zeitsprung von fünf Jahren völlig neue Abgründe eröffnet und mit ihren düsteren Wendungen abermals begeistert.