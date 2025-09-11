So habt ihr Sydney Sweeney noch nie gesehen: Erster Christy-Trailer zeigt sie in der härtesten Rolle ihres Lebens als Boxerin

Sydney Sweeney ist vielen aus Euphoria oder der Hit-Komödie Wo die Lüge hinfällt bekannt. Der erste Trailer zum Box-Drama Christy zeigt sie jetzt in einer harten und finsteren Rolle.

Sydney Sweeney genießt die unterschiedlichsten Rollen. Zu sehen war sie bereits in der Komödie Wo die Lüge hinfällt, in Tarantinos Once Upon a Time ... in Hollywood und im Horrorfilm Immaculate. Aber ihre härteste Rolle zeigt sie jetzt: Im ersten Trailer zum Box-Drama Christy.



Schaut hier den englischen Christy-Trailer:

Christy - Trailer (English) HD

Mit Sydney Sweeney: Christy erzählt eine aufwühlende wahre Geschichte

Christy basiert auf wahren Begebenheiten: Die junge Christy Martin (Sweeney) findet im Boxsport ihre große Leidenschaft. Immer erfolgreicher wird sie und schließlich nimmt sie sogar Promoter-Legende Don King (Chad L. Coleman) unter seine Fittiche. An ihrer Seite ist stets ihr Trainer und Manager James V. Martin (Ben Foster), den sie schließlich aus Zweckdienlichkeit heiratet, obwohl sie lesbisch ist.

Aber die Beziehung der beiden verfinstert sich zunehmend: Immer übergriffiger werden die Entscheidungen ihres Managers, immer herrschsüchtiger und paranoider sein Verhalten. Als sie ihn verlassen will, droht er sie zu töten. Aber die Kämpferin lässt sich nicht unterkriegen.

Die echte Christy Martin stand von 1989 bis 2012 im Ring. Sie gilt als wegweisende Vertreterin des weiblichen Boxsports in den USA und errang 2009 den Weltergewicht-Titel der Boxvereinigung WBC. 2010 überlebte sie einen brutalen Angriff ihres Ehemannes und Trainers James V. Martin, der schließlich zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Heute ist sie mit ihrer ehemaligen Rivalin Lisa Holewyne verheiratet und betreibt ein eigenes Promoter-Unternehmen.

Wann kommt Christy ins Kino?

In den USA soll Christy im November 2025 in den Kinos erscheinen. Ein deutsches Startdatum gibt es noch nicht. Regie führte David Michôd (The King). Neben Sweeney, Foster und Coleman ist unter anderem Katy O'Brian (Love Lies Bleeding) vor der Kamera zu sehen.