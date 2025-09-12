So hart ist das MCU selten: Im Trailer zur neuen Marvel-Serie bedrohen untote Avengers die Erde

Nach Eyes of Wakanda erwartet euch die nächste Marvel-Serie bei Disney+ – und die hat es in sich: Der Trailer zu Marvel Zombies entfesselt knallharte Horror-Action.

Im Kino erwarten euch dieses Jahr keine großen Marvel-Kracher mehr. Im Serien-Bereich steht jedoch ein brandneuer Titel in den Startlöchern, der das MCU gehörig auf den Kopf stellt. Die Rede ist von Marvel Zombies, in der Splatter und Gore auf dem Programm stehen.

Seht hier den neuen Trailer zu Marvel Zombies:

Marvel Zombies bei Disney+: Avengers als lebende Tote

Marvel Zombies ist der neueste Eintrag aus der Animationssparte des MCU, in der Fans zuletzt die vierteilige Serie Eyes of Wakanda serviert bekommen haben. Das brandneue Projekt umfasst ebenfalls vier Episoden, die allesamt zu Disney+ kommen werden.

Darin besuchen wir einmal mehr die alternative Timeline, die bereits vor vier Jahren in der Serie What If...? bei Disney+ etabliert wurde. Darin hatte sich eine Folge dem Horror-Gedanken verschrieben, der in Marvel Zombies nun weiter ausgebaut wird.

Die Avengers haben sich darin in Zombies verwandelt. Statt die Welt retten zu wollen, bedrohen sie nun selbst den Frieden. Ein paar wenige überlebende Held:innen stellen sich der Gefahr entgegen – darunter Blade, der im englischen Original von Todd Williams (The Chicago Code) gesprochen wird.

Des Weiteren sind unter anderem Awkwafina (The Farewell), David Harbour (Thunderbolts*), Simu Liu (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings), Elizabeth Olsen (WandaVision) und Florence Pugh (Thunderbolts*) im englischen Original in der Serie zu hören. Marvel Zombies wurde von Bryan Andrews und Zeb Wells nach der gleichnamigen Comicvorlage von Robert Kirkman und Sean Phillips entwickelt.

Wann kommt Marvel Zombies zu Disney+?

Lange müsst ihr euch nicht mehr auf die neue Serie gedulden. Marvel Zombies startet am 24. September 2025 bei Disney+. Alle vier Episoden werden dort auf einen Schlag zur Verfügung stehen.

