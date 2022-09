So schlecht war das Sommerhaus der Stars noch nie: Überraschende Publikums-Klatsche für RTL-Show

Das Sommerhaus der Stars 2022 muss eine herbe Niederlage einstecken. Folge 2 der RTL-Reality erreichte so wenige Zuschauende wie noch nie. Woran liegt's?

Ärger im Sommerhaus-Paradies: Selten war die Stimmung gleich zu Beginn so giftig in der RTL-Reality. Mit Ex-Fußballstar Mario Basler und Schauspieler Stephen Dürr treffen grundlegend verschiedene Charaktere aufeinander. Dazu kommt die Beziehungskrise des Paares Eric Sindermann und Katharina Hambuechen. (Alle Paare in der Übersicht)

Doch trotz des ausreichend gegebenen Zündstoffs blieb in Folge 2 das Publikum weg.

Quoten-Tief bei neuer Folge Sommerhaus der Stars 2022

DWDL berichtet über den unerwarteten Absturz in der Zuschauenden-Gunst. So erreichte Folge 2 von Das Sommerhaus der Stars in der Prime-Time am Sonntag nur 1,60 Millionen Menschen. Zum Vergleich: Die 2020er-Staffel mit Andrej Mangold hatte in der Spitze 1 Million Zuschauende mehr und keine einzige Folge der Season fiel unter die 2 Millionen-Grenze. Schon letztes Jahr zeigte die Tendenz allerdings nach unten . Folge 1 der aktuellen Staffel war mit 1,72 Millionen gestartet. Dieses extreme Tief kam dennoch überraschend.

Woran liegt der Quoten-Absturz des Sommerhaus?

© RTL Alle Paare im Haus

Menschen in Deutschland schauen immer weniger lineares TV, schalten also seltener live bei den Programmen von ARD, RTL und ProSieben zu. Stattdessen weichen viele auf die Mediatheken und hauseigenen Streamingdienste der Sender aus, wo die Episoden der Shows ständig und flexibel abrufbar sind. Die Folgen vom Sommerhaus kann man sogar schon einige Tage vor der Live-Ausstrahlung bei RTL+ streamen *, gegen einen Abo-Preis.

Womöglich wollten einfach besonders viele Fans so schnell wie möglich wissen, wie es mit dem Drama in Bocholt weitergeht. Eine andere Theorie, über die auch DWDL spekuliert: Reality-Overkill. Der Trash-Markt ist mit Shows wie Kampf der Realitystars, Love Island, Bachelor, Bachelorette, Die Alm und vielem mehr gesättigt wie nie zuvor. Das könnte das Interesse am jährlichen Pärchen-Krawall drosseln.

Das sind die verbliebenen Sendetermine von Das Sommerhaus der Stars 2022

Folge 3: Ab 14. September 2022 auf RTL, ab 11. September auf RTL+

Ab 14. September 2022 auf RTL, ab 11. September auf RTL+ Folge 4: Ab 18. September 2022 auf RTL, ab 14. September auf RTL+

Ab 18. September 2022 auf RTL, ab 14. September auf RTL+ Folge 5: Ab 21. September 2022 auf RTL, ab 18. September auf RTL+

Ab 21. September 2022 auf RTL, ab 18. September auf RTL+ Folge 6: Ab 25. September 2022 auf RTL, ab 21. September auf RTL+

Ab 25. September 2022 auf RTL, ab 21. September auf RTL+ Folge 7: Ab 28. September 2022 auf RTL, ab 25. September auf RTL+

Ab 28. September 2022 auf RTL, ab 25. September auf RTL+ Folge 8: Ab 2. Oktober 2022 auf RTL, ab 28. September auf RTL+

Ab 2. Oktober 2022 auf RTL, ab 28. September auf RTL+ Folge 9: Ab 5. Oktober 2022 auf RTL, ab 2. Oktober auf RTL+

Ab 5. Oktober 2022 auf RTL, ab 2. Oktober auf RTL+ Folge 10: Ab 9. September 2022 auf RTL, ab 5. Oktober auf RTL+

