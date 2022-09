Sommerhaus der Stars 2022: Dieses Paar ist raus und beschert Mario Basler den ersten Triumph

Welches Paar ist als erstes aus dem Sommerhaus der Stars 2022 geflogen? Es erwischte die Bewohner:innen, die es sich mit Mario Basler verscherzt hatten.

In Bocholt werden die ersten Kleinkriege ausgefochten. Seit Mittwoch läuft Das Sommerhaus der Stars 2022 bei RTL. Nach und nach werden nun die Paare aus dem Haus geworfen. Mit gewonnenen Spielen können die Kandidat:innen sich vor der Rauswahl absichern. Wer kein Spiel gewinnt, ist von der Gunst der anderen Stars abhängig. Eine gute Taktik ist hier gefragt: Man darf es sich nicht zu sehr mit seinen neuen Teilzeitbekannten verscherzen. Ein Paar scheiterte krachend daran – und wurde Opfer des schon jetzt einflussreichen Bewohners Mario Basler.

Wenn ihr euch nicht spoilern lassen wollt, dann lest und scrollt jetzt nicht weiter. Denn das Paar wird natürlich erst in Folge 2 von Staffel 7 rausgewählt. Bei RTL+ war diese Episode seit Mittwoch abrufbar. Im Free-TV läuft sie am kommenden Sonntag um 20.15 Uhr.

Sommerhaus der Stars 2022: Dieses Paar musste schon gehen

© RTL

YouTuber Marcel Dähne (28) und Influencerin Lisa Weinberger (25) müssen als erste das Bauernhaus in Bocholt räumen. Sie versammelten sechs von sieben Stimmen auf sich. Alle Paare im Sommerhaus der Stars 2022 im Überblick.

Marcel Dähne und Lisa Weinberger sind raus Mario Basler ist schuld

Nach den ersten Nominierungen schienen Stephen Duerr (47) & Katharina Duerr (39) als Verliererpaar der ersten Tage festzustehen. Das Stimmungsbarometer, das vor der endgültigen Rauswahl ausgerufen wird, sprach klar gegen sie. Doch das Paar sicherte sich mit einem Spiel. Damit entwickelte sich eine neue Gruppen-Dynamik, die zeigte, wer der Herr im Haus ist: Mario Basler.

Die Duerrs vergaben ihre erste Stimme noch gegen Basler (53) und dessen Lebensgefährtin Doris Büld (52). Dann aber war der Ex-Fußballprofi selbst dran und der sprach sich gegen Marcel Dähne und Lisa Weinberger aus. Marcel Dähne hatte ihn einfach genervt.

Dähne vergab seine Stimme an die Mölders – die sich wiederum revanchierten: Die zweite Stimme gegen Dähne/Weinberger. Aber auch die restlichen vier Paare schlossen sich Basler an – alle mehr oder weniger mit der Nicht-Begründung, "eine starke Konkurrenz" eliminieren zu wollen. Mehr Ausflucht als echtes Argument.

Kein Wunder, dass Dähne/Weinberger am Ende der Folge gar nicht so recht wussten, wie ihnen geschieht. Gegen den polternden und einschüchternden Mario Basler wird es im Haus jedes Paar schwer haben, so viel steht jetzt schon fest.

Das sind die verbliebenen Sendetermine von Das Sommerhaus der Stars 2022