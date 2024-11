Sommerhaus der Stars 2024: Dieses Skandal-Paar hat gewonnen

Das Sommerhaus-Finale sorgte noch einmal für richtig viel Drama, doch wir fokussieren uns aufs Wesentliche: Dieses Paar hat die Show gewonnen!

Im Sommerhaus der Stars geht es nicht gerade zimperlich zu. Das haben auch die diesjährigen Finalist:innen bewiesen. So viel Streit, Drama und Intrigen wie in dieser Staffel gab es noch nie zuvor. Jetzt hat der Spuk für die Promis ein Ende: Endlich ist raus, wer das Sommerhaus 2024 gewonnen hat.

Drama pur: Dieses Sommerhaus-Finale hallt nach

Die Realitystars haben im Sommerhaus-Finale noch einmal alles gegeben: So viel Streit und Drama gab es im Finale einer Realityshow selten zu sehen. Diese 4 Promi-Paare haben im Finale um die Gewinnsumme von 50.000 Euro gekämpft:

Alessia Herren und Can Nitkewitz

Lorik Bunjaku und Denise Hersing

Sam Dylan und Rafi Rachek

Umut Tekin und Emma Fernlund

Theresia Fischer und Stefan Kleiser

Umut und Emma hatten schon während der gesamten Staffel für Drama ohne Ende gesorgt, doch im Finale sank das Niveau dann vollkommen in den Keller! Hitzkopf Umut wurde in der Finalshow handgreiflich und musste umgehend die Show verlassen. Damit reiht er sich in eine Riege von Skandal-Promis ein, die vorzeitig aus dem Sommerhaus geflogen sind: Im letzten Jahr musste Dschungelcamp-Legende Gigi Birofio das Sommerhaus verlassen, weil er im Streit Skandalnudel Walentina Doronina mit der Hand im Gesicht streifte.

Sie haben das Sommerhaus der Stars gewonnen: Diese Skandal-Promis sind um 50.000 Euro reicher

Kaum zu glauben, aber wahr: Reality-Star Sam Dylan und sein Partner Rafi Rachek sind die Gewinner des Sommerhauses 2024. Für viele dürfte dieser Sieg überraschend kommen, denn in den vergangenen Wochen konnten Sam und Rafi bei den Spielen stets nur schlechte Ergebnisse erzielen. Außerdem stand das Pärchen aufgrund zahlreicher Skandal-Aussagen immer wieder auf der Abschussliste. (Warum Rafi für einen der schlimmsten Aufreger der Staffel sorgte, kannst du hier nachlesen.)

Am Ende ist dann doch noch alles gut gegangen für das skandalöse Reality-Paar: Sam konnte mit seiner intriganten Art die anderen Sommerhaus-Bewohner perfekt gegeneinander ausspielen; selbst die schockierenden Aussagen seines Partners standen dem Sieg nicht im Weg. Lorik und Denise mussten sich mit Platz 2 zufriedengeben.