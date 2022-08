Sons of Anarchy-Theorie: Jax hat sich im Serienfinale völlig umsonst geopfert

Im Sons of Anarchy-Finale opfert sich Jax, um seinen Söhnen eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Ein Detail aus der letzten Staffel macht seinen Plan aber komplett zunichte.

In der finalen 7. Staffel Sons of Anarchy ist Jax (Charlie Hunnam) auf seinen unvermeidlichen Untergang zugesteuert. Spätestens nach dem Tod seiner großen Liebe Tara ist er in einen Abgrund aus Mord und Raserei gestürzt, aus dem es keinen Ausweg mehr gab.

Sons of Anarchy endete dadurch konsequent mit dem Freitod von Jax, damit wenigstens seine Söhne eine bessere Zukunft haben können. Durch ein Detail in der finalen Staffel soll das Opfer von Jax jedoch völlig umsonst gewesen sein.

Gemma-Szene in Sons of Anarchy besiegelt Schicksal für Sons of Anarchy-Nachwuchs

Ein Artikel von Screen Rant weist auf eine Szene in der vorletzten Sons of Anarchy-Folge hin. Darin bekommt Jax' älterer Sohn Abel von Gemma (Katey Sagal) einen SAMCRO-Ring des Motorradclubs geschenkt. Auch wenn der Junge anschließend mit seinem Bruder Thomas aus der Stadt in eine bessere Zukunft geschafft wird, wirkt diese Geste schon sehr fatal.

Obwohl sich Jax am Ende selbst opfert, um seinen Kindern einen alternativen Weg aus dem kriminellen Teufelskreis des Motorradclubs zu ermöglichen, steht der Ring von Gemma symbolisch für die unausweichliche Zukunft von Jax' Söhnen. Die Mutter des Protagonisten sagt zu Abel sogar noch, der Ring sei für den Zeitpunkt, wenn dieser eines Tages ebenfalls dem Club beitreten würde.

Sons of Anarchy-Serienschöpfer Kurt Sutter hat die Geschichte rund um Jax von Anfang an als Shakespeare-Tragödie angelegt. Der Suizid der Hauptfigur war für ihn nur die logische Konsequenz. Ob die Szene mit Gemma und Abel noch ein fieses Zusatzdetail war und Jax' Freitod dadurch überflüssig gemacht wird, ist nur eine Theorie. Ein offizielles Statement dazu gibt es nicht.

