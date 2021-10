Der schlimmste Sons of Anarchy-Moment hat einen der härtesten Serientode aller Zeiten hervorgebracht

In Sons of Anarchy gab es viele schockierende Tode zu ertragen. Einer davon ist aber so unvergesslich brutal, dass er für mich bis heute zu den schlimmsten Serientoden überhaupt gehört.

Mit Sons of Anarchy hat Kurt Sutter über 7 Staffeln hinweg ein tragisches Biker-Epos geschaffen. Zwischen Drama und Action war die Serie über Jax Teller (Charlie Hunnam) vor allem die Geschichte eines Mannes, der sich die ganze Zeit von zerstörerischen Strukturen losreißen und auf einen gerechten Pfad finden wollte.

Dabei hat Sons of Anarchy nicht mit schockierenden Schicksalsschlägen und erschütternden Todesszenen gespart, die teilweise schwer zu verarbeiten waren. Ein Tod überragt in seiner schlimmen Darstellung und Konsequenz alle anderen und zählt für mich zu den härtesten Serientoden aller Zeiten.

Sons of Anarchy schockiert in Staffel 6 mit unfassbarer Grausamkeit

Als große Jugendliebe, die gleich zu Beginn von Sons of Anarchy in Jax' Leben zurückkehrt, stand Tara (Maggie Siff) immer für das Gute und die Hoffnung im Leben des Protagonisten. Auch wenn die Beziehung und später die Ehe der beiden im Lauf der Serie einer Berg- und Talfahrt glich, kämpfte Tara später vor allem dafür, dass sie zumindest das Leben ihrer Söhne Abel und Thomas schützen und sie aus der Stadt schaffen kann.

Das Finale der 6. Staffel zerschmetterte diese Hoffnung aber auf grausamste Weise. Nachdem Jax' Mutter Gemma (Katey Sagal) davon erfährt, dass Tara einen Deal mit dem Gesetz abschließen und den Motorrad-Club verraten will, stattet sie ihr einen Besuch ab, der tragisch eskaliert.

Es fängt damit an, dass Gemma brutal auf Tara einprügelt und ihren Kopf ins Spülbecken voller Wasser drückt. Bevor diese ertrinkt, greift Gemma auch noch zu einer Steakgabel, die sie Tara immer wieder in den Hinterkopf rammt. Nicht mal zwei Minuten dauert die extrem harte Auseinandersetzung, die mit einem blutigen Bild der Toten und der anschließenden Vertuschung der Tat endet.

Die Szene ist vor allem wegen ihrer unfassbaren Brutalität so schwer erträglich: Gemma explodiert wie ein Raubtier und fällt über Tara her, bis diese praktisch vernichtet ist. Eine unvergesslich grausame Sequenz und wir reden hier von der Serie, in der Jax machtlos mitansehen muss, wie sein bester Freund Opie vor seinen Augen totgeprügelt wird.

Mit Tara ist in Sons of Anarchy auch die Hoffnung gestorben

Bis zuletzt war es vor allem Tara, die zumindest den Söhnen des SAMCRO-Anführers eine bessere Zukunft ermöglichen würde, wenn sie Jax selbst schon nicht mehr retten kann.

Der Verlust von Tara wird so aber zu dem Moment, in dem Charlie Hunnams Hauptfigur endgültig in den Abgrund stürzt. In der finalen Staffel tötet Jax seine eigene Mutter und wählt in einer letzten ausweglosen Aktion den Freitod.

Als einer der härtesten Serientode überhaupt hat Taras Ableben all die tragischen und erschütternden Momente der finalen Sons of Anarchy-Staffel noch schlimmer gemacht. Mit ihr ist die Hoffnung schon viel früher als im eigentlichen Serienfinale gestorben.

