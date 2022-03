Sons of Anarchy vs. Mayans MC: Extrem episches Staffel 4-Video entfesselt brutalen Kampf

In der neuen Staffel von Mayans MC eskaliert der Konflikt mit den Sons of Anarchy. Der neue Trailer zur Fortsetzung teast einen epischen Krieg zwischen den Biker-Gangs.

Nächsten Monat geht das Sons of Anarchy-Spin-off Mayans MC in den USA in die nächste Runde. Zur Einstimmung auf Staffel 4 hat der Sender FX nochmal einen neuen Teaser-Trailer veröffentlicht, der es in sich hat. Wie die Bilder zeigen, eskaliert der Konflikt zwischen den Biker-Rivalen in den neuen Mayans MC-Folgen endgültig.

Mayans MC-Staffel 4 entfesselt brutalen Kampf mit den Sons of Anarchy

Der neue Teaser-Trailer zu den kommenden Folgen kommt überstilisiert als episches Schlachtengemälde daher und zeigt, wie die Mitglieder der Biker-Gangs aufeinander zustürmen. Die Vorschau verdeutlicht, dass in Staffel 4 des Spin-offs die Fetzen fliegen werden.

Schaut hier den neuen Teaser-Trailer zu Mayans MC Staffel 4:

Mayans MC - S04 Teaser Trailer Battle (English) HD

Im Sons of Anarchy-Ableger stehen nicht Jax Teller und die SAMCRO-Gang im Mittelpunkt, sondern der Mayans Motorcycle Club. Dabei dreht sich die Handlung vor allem um den frisch aus dem Gefängnis entlassenen Ezekiel "Ez" Reyes (JD Pardo), der sich bei den Mayans MC erst noch behaupten muss.



In Deutschland könnt ihr die ersten drei Staffeln Mayans MC bei Sky im Abo streamen.* Einen Starttermin für die 4. Staffel hierzulande gibt es noch nicht.

Im Moviepilot-Podcast: Sons of Anarchy toppt sogar Game of Thrones

Von 2008 bis 2014 lief Sons of Anarchy erstmals im Fernsehen und der Erfolg ist seitdem nicht abgeflacht. Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber reden meine Kollegen Max und Yves über das imposante Serienwerk:

Auch 6 Jahre nach dem Ende bleiben die 7 Staffeln von Sons of Anarchy - zu streamen bei Netflix, Amazon und Sky - ein unvergessliches Serien-Highlight. Im Podcast-Check verraten euch Max und Yves, warum sich die Serie lohnt und was sie ihnen bedeutet.

