Sorry, Ryan Reynolds: Nicolas Cage ist der witzigste Hollywood-Star und dieser Trailer beweist es

Gegen den Meta-Irrsinn von Nicolas Cage verblasst selbst die Dauer-Selbstironie von Ryan Reynolds. Schaut jetzt den witzigen, abgefahrenen Trailer zu dem Projekt mit Cage als Cage.

Mit seinem kommenden Film The Unbearable Weight of Massive Talent, der in Deutschland mit dem knapperen Titel Massive Talent kommt, erreicht der Nicolas Cage-Irrsinn einen neuen Höhepunkt. In der Geschichte des abgefahrenen Meta-Films spielt sich der Kultstar selbst und wird zusätzlich als Doppelagent angeheuert. Dagegen sieht selbst der dauerironische Gag-Modus von Ryan Reynolds alt aus. Aber schaut am besten selbst direkt den neuen Trailer zu Massive Talent.

Neuer Trailer zu Nicolas Cage-Irrsinn entfesselt witziges Chaos

In der schrägen Komödie spielt der Star einfach direkt sich selbst. Als abgebrannter Schauspieler mit hohen Schulden nimmt er verzweifelt das Angebot an, für eine Millionen Dollar auf der Geburtstagsparty eines exzentrischen Milliardärs (Pedro Pascal) aufzutreten. Der entpuppt sich zusätzlich als Drogenboss. Der Irrsinn wird perfekt, als der Star von der CIA als Undercover-Agent rekrutiert wird, um Beweise gegen den Kriminellen zu sammeln.



Schaut hier den extrem unterhaltsamen neuen Trailer zu Massive Talent:

The Unbearable Weight Of Massive Talent - Trailer 2 (English) HD

Auch die neuste Vorschau zu Massive Talent treibt die exzentrische Spielfreude von Nicolas Cage einmal mehr auf die Spitze. Zusammen mit dem schrägen Meta-Konzept des Films könnte uns hier der unterhaltsamste Streifen mit dem Star seit langem erwarten.

Im Gegensatz zu den vielen Direct-to-Video- oder Streaming-Veröffentlichungen bekommt die schräge Satire auch bei uns einen Kinostart. Ab dem 21. April könnt ihr Massive Talent mit Nicolas Cage auf der großen Leinwand erleben.

