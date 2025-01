Spannender als Der Heimweg bei Amazon Prime: Packender Telefon-Thriller lässt euch bis zur letzten Sekunde nicht durchatmen

Falls ihr nach der Sebastian Fitzek-Verfilmung Der Heimweg auf der Suche nach ähnlichen Thrillern seid, haben wir hier gleich zwei Filme für euch, die perfekt in das Muster passen.

Sebastian Fitzek ist nicht nur in Buchform ein großer Name. Inzwischen wurden mehrere Werke des deutschen Schriftstellers verfilmt – und das überaus erfolgreich. Amazon Prime hat vor wenigen Tagen den knapp 100-minütigen Thriller Der Heimweg veröffentlicht, der eine äußerst spannende Geschichte mittels Telefonanruf erzählt.



Aus diesem Konzept entsteht eine ganz besondere Dynamik, die sich auch in The Guilty aus dem Jahr 2018 wiederfindet. Hier könnt ihr nach Der Heimweg direkt weiterschauen. Und wenn euch das noch nicht genug ist, könnt ihr die US-Version gleich nachschieben. Netflix hat das dänische Original nämlich drei Jahre später neu aufgelegt.

Nach der Heimweg bei Amazon Prime: The Guilty liefert Telefon-Nervenkitzel in der Notrufzentrale

The Guilty erzählt von dem Polizisten Asger Holm (Jakob Cedergren), der in eine Notrufzentrale versetzt wurde. Grund dafür ist ein Strafgerichtsverfahren, das aktuell gegen ihn läuft. Bis sich die Sache geklärt hat, muss er die dringlichen Anrufe von Menschen in Not entgegennehmen und ihnen bestmöglich assistieren.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Guilty schauen:

The Guilty - Trailer (Deutsch) HD

Der Job ist vor allem eines: Routine. Doch dann erreicht Asger ein Anruf von einer verängstigenden Frau, die offenbar mit ihrem Entführer in einem Auto sitzt und so tut, als würde sie mit ihrer Tochter reden. Asger versucht alles in seiner Machtstehende, um der Fremden zu helfen. Doch seine Möglichkeiten sind begrenzt.

The Guily mit Jack Gyllenhaal: Die Netflix-Version schwächt das Ende des dänischen Originals ab

The Guilty holt viel aus seinem überschaubaren Setting heraus und bleibt als intensives Kammerspiel in Erinnerung. Das Netflix-Remake, inszeniert von Antoine Fuqua (Training Day) und mit Jake Gyllenhaal (Prisoners) in der Hauptrolle, übernimmt die wichtigsten Teile der Geschichte und verlagert diese in den Großraum Los Angeles.

Schlussendlich verpasst der Film die Chance, die grundlegenden Ideen zu erweitern: Der The Guilty anno 2021 ist eine seichte Neuauflage und tilgt das ambivalente Ende. Wo uns das Original in die Ungewissheit des Abspanns verlässt, geht das Remake sicher, dass ein Held geboren wird, der in einem kathartischen Moment Erlösung findet.

Wenn ihr euch nach Der Heimweg selbst von dem Telefon-Thriller-Doppel The Guilty überzeugen wollt, könnt ihr das jetzt im Stream bei folgenden Anbietern tun: Amazon bietet das Original diversen Kauf- und Leihoptionen hat. Netflix wartet mit dem von Jake Gyllenhaal angeführten Remake im Streaming-Abo auf.