Spannender neuer Netflix-Thriller: Yellowstone-Star flieht vor Serienkiller, während ein Betäubungsmittel ihren Körper lähmt

Ein Horror-Thriller mit spannendem Konzept streamt ab heute bei Netflix: Eine junge Frau versucht, ihrem Mörder zu entfliehen, bevor dessen lähmende Spritze ihren Effekt zeigt.

Nicht nur die neu gestartete Serie Territory ruft diese Woche Yellowstone-Gefühle bei Netflix wach. Auch ein waschechter Yellowstone-Star kehrt mit dem düsteren Thriller Don't Move am heutigen 25. Oktober 2024 zu dem Streamer zurück – um vor einem Serienkiller zu flüchten, während ein Betäubungsmittel ihren Körper langsam lähmt. Hier versteckt sich einer der spannendsten Horror-Starts im Oktober.

Don't Move startet bei Netflix: Yellowstone-Star flüchtet gelähmt vor Serienmörder

Iris (Kelsey Asbille) hat einen schweren Verlust erlitten und weiß nicht, wie sie weitermachen soll. Allein in der Natur trifft sie auf Richard (Finn Wittrock). Der wirkt auf den ersten Blick wie ein anteilnehmender, guter Zuhörer. Zumindest bis er seine Spritze herausholt und ihr ein Mittel spritzt, dass sie in 20 Minuten komplett lähmen wird.

Wie sich herausstellt, ist er ein Serienkiller, der schon mehr als eine Frau auf dem Gewissen hat. Doch er hat nicht mit Iris' Kampfbereitschaft gerechnet. Sie kann entkommen. Allerdings ist der Mörder ihr auf den Fersen und es ist nur eine Frage der Zeit, bis Iris' Körper ihr den Dienst versagt.

Wenn euch Hauptdarstellerin Kelsey Asbille bekannt vorkommt, liegt das wahrscheinlich daran, dass ihr die Schauspielerin aus der Hit-Serie Yellowstone (Staffel 1 bis 3 sind ebenfalls bei Netflix) kennt. Dort spielt sie die zweitwichtigste Frauenfigur des Neo-Westerns: Kayces indigene Ehefrau Monica Dutton. Asbilles schauspielerischen Kontrahenten in Don't Move, Finn Wittrock, könnt ihr wiederum aus American Horror Story oder The Big Short kennen.

Netflix-Überlebenskampf mit Segen eines Horror-Genies

Noch ein Totschlagargument, um sich Don't Move bei Netflix unbedingt anzusehen, ist die Unterstützung eines großen (Horror-)Filmemachers, der dem Projekt seinen Segen gegeben hat: Sam Raimi (Spider-Man, Drag Me to Hell) produzierte den Serienkiller-Thriller von Brian Netto und Adam Schindler (50 States of Fright) mit.

Neben adrenalingeladener Spannung und dem gruseligen Kräftemessen mit einem Mörder, beeindruckt Don't Move außerdem mit schönen, fast menschenleeren Landschaften. Wer sich fragt, wo der Netflix-Thriller gedreht wurde: Auch wenn er in den USA angesiedelt ist, fanden die Dreharbeiten in Bulgariens Wäldern statt.

