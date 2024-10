Die 10 besten Horrorfilm-Starts im Oktober: Stephen King, Serienkiller und Grusel-Clowns im Stream & Kino

Welche neuen Horrorfilme starten vor Halloween 2024? Mit unserer Auswahl aus Streaming- und Kinostarts kommen Grusel-Fans im Oktober bei Netflix und Co. garantiert auf ihre Kosten.

Mit Filmen wie Speak No Evil, The Substance und Never Let Go hat die schaurig-schöne Jahreszeit natürlich längst begonnen. Doch im Countdown auf Halloween legt der Oktober noch einiges an blutiger, unheimlicher und erschreckender Unterhaltung nach. Welche der Horrorfilme 2024 feiern jetzt ihren Start? Wir zeigen euch im Rahmen des Horrormonats bei Moviepilot die vielversprechendsten 10 neuen Horrorfilme im Kino und Stream, damit unter Grusel-Fans diesen Monat keine Langeweile aufkommt.



1. Amazons House of Spoils verbrennt Horror-Fans die Zunge

House Of Spoils - Trailer (English) HD

Mit Unterhaltung wie der Hit-Serie The Bear: King of the Kitchen oder Filmen wie The Menu stehen Filme und Serien über Küchenchef:innen aktuell wieder hoch im Kurs. In diese kulinarische Kerbe schlägt auch House of Spoils, der am 3. Oktober 2024 bei Amazon Prime startet. In dem Blumhouse-Horrorfilm will Oscar-Preisträgerin Ariana DeBose als Köchin ihr erstes Restaurant eröffnen, muss dabei aber gegen Hindernisse wie verfluchte Anwesen und dubiose Investoren ins Feld ziehen. Ob es da von Vorteil ist, dass an ihrem Arbeitsplatz das nächste Küchenmesser nie weit ist?

2. Hold Your Breath ist stürmischer 30er-Jahre-Horror bei Disney+

Hold Your Breath - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Weitaus früher in der Zeit spielt hingegen der Horror-Thriller Hold Your Breath, der am 3. Oktober 2024 zu Disney+ kommt. Starbesetzt mit Sarah Paulson (American Horror Story) und Ebon Moss-Bachrach (The Bear) entführt er uns im diesjährigen Twisters-Fieber in den US-amerikanischen Bundesstaat Oklahoma, wo in den 1930ern schreckliche Sandstürme wüten. Hier ist eine Frau davon überzeugt, dass eine böse Macht ihre Familie bedroht.

3. Sequel zu Netflix' Sci-Fi-Horror-Hit: Der Schacht 2 kehrt mit vertikalem Schrecken zurück

Der Schacht 2 - Trailer (Deutsch) HD

Als Horrorfilm eines futuristischen Gefängnisses überzeugte 2020 der spanische Sci-Fi-Hit Der Schacht. Mit einer Essensplattform, die vertikal durch über 200 Stockwerke fuhr, war er zugleich Survival-Thriller und Gesellschaftsstudie. Am 4. Oktober 2024 legt Regisseur Galder Gaztelu-Urrutia seine Fortsetzung bei Netflix nach: Der Schacht 2. Doch können sich diesmal Solidarität und eine Revolution im Klassensystem des harten Knasts durchsetzen?

4. Zeig mir, wer du bist: Verspielter Party-Horror bei Netflix

It’s What’s Inside - Trailer (English) HD

Zeig mir, wer du bist, im Original: It's What's Inside, startet ebenfalls am 4. Oktober 2024 bei Netflix. Die befreundete Gruppe rund zum Alycia Debnam-Carey (Fear the Walking Dead) findet sich darin für eine Vor-Hochzeits-Feier zusammen. Als ein entfemdeter Freund auftaucht und sie zu einem Spiel herausfordert, nimmt der Abend allerdings bald albtraumhafte Züge an. Geheimnisse, Begehren und alter Groll kommen ans Licht.

5. Deutsche Horrorkomödie: Influenza bringt im Kino Influencer in Bedrängnis

Influenza - Trailer (English) HD

Felix Schäfer (High Society) liefert mit Influenza ab dem 17. Oktober 2024 englischsprachigen Horror aus Deutschland in den Kinos ab. Ein Seminar soll junge Social-Media-Influencer lehren, ihre Followerschaft zu erweitern. Doch wie weit sind die Teilnehmenden dabei bereit zu gehen? Und ist wirklich der Besuch einer Hexe der Schlüssel zum Ruhm?

6. Netflix' Horrorfilm Outside lässt eine Familie vor der Zombie-Plage flüchten

Outside - Trailer (OV) HD

Der philippinische Horrorfilm Outside konfrontiert eine Familie ab dem 17. Oktober 2024 bei Netflix mit dem Ausbruch einer Zombie-Epidemie. Die Familienmitglieder verschanzen sich im Farmhaus eines Freundes gegen die untoten Angreifer. Doch auch wenn sie die äußere Bedrohung so vorerst fernhalten können, wartet drinnen in dem alten Anwesen eine nicht minder große Gefahr auf sie.

7. Horrorfilm-Sequel zum Kino-Hit: Smile 2 macht ein Lächeln zur Popstar-Bedrohung

Smile 2 - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Smile mauserte sich 2022 zum Überraschungs-Horrorfilm-Hit. Am 17. Oktober 2024 kommt die Fortsetzung ins Kino, die den Lächel-Fluch auf neue Opfer entfesselt. Im Zentrum steht bei Smile 2: Siehst Du es auch? diesmal die Popsängerin Skye Riley (Naomi Scott). Als einer ihrer Freunde vor ihren Augen lächelnd Selbstmord begeht und unerklärliche Ereignisse sich häufen, beginnt sie in ihrer Vergangenheit nach der Ursache für das gruselige Phänomen zu forschen.

8. Sam Raimi produziert für Netflix den Serienkiller-Horror Don't Move

Don't Move - Trailer (Deutsch) HD

Im Horror-Thriller Don't Move stehen ein erfahrener Serienkiller (Finn Wittrock) und sein neustes Opfer (Kelsey Asbille) im Mittelpunkt. Für den Frauenmörder hat es sich bewährt, die von ihm Verfolgten mit einem lähmenden Mittel zu betäuben: Innerhalb von 20 Minuten fährt der Körper langsam seine Funktionen herunter. Doch die junge Frau hält das nicht davon ab, trotzdem ihre Flucht anzutreten. Ab dem 25. Oktober 2024 könnt ihr euch den Film bei Netflix anschauen, der unter anderem von Horrormeister Sam Raimi produziert wurde.

9. Stephen Kings Horrorfilm Salem's Lot erhält ein schauriges Remake

Salem's Lot - Trailer (English) HD

Der 1975 von Horrorautor Stephen King (Es) veröffentlichte Roman Salem's Lot wurde 1979 bereits als TV-Zweiteiler Brennen muß Salem von Texas Chainsaw Massacre-Regisseur Tobe Hooper sowie 2004 als Miniserie Salem's Lot - Brennen muss Salem verfilmt. Jetzt kommt die Vampirgeschichte als Salem's Lot - Brennen muss Salem am 31. Oktober 2024 erstmals neu verfilmt ins Kino. Autor Ben Mears (Lewis Pullman) stellt darin bei der Rückkehr fest, dass sein Heimatort von einer düsteren Präsenz heimgesucht wird. Gary Dauberman (Annabelle 3) führt Regie.

10. Der Horror-Clown von Terrifier 3 quält euch zu Halloween im Kino

Terrifier 3 - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Zum Ende des Monats, pünktlich zu Halloween, wird es am 31. Oktober 2024 im Kino dann noch einmal richtig blutig. Wer Terrifier und Terrifier 2 kennt, hat bereits eine Ahnung davon, was einen in Terrifier 3 erwartet. Auch Teil 3 ist nichts für schwache Nerven. In dem Horrorfilm metzelt sich Art der Clown diesmal durch eine Ortschaft, die sich Heiligabend ins Bett begibt und eigentlich auf das Weihnachtsfest freut ...



Podcast mit Horror-Tipp: 10 starke Netflix-Filme, die noch dieses Jahr starten

Ob Science-Fiction-Horror, Fantasy oder wahre Geschichten: 10 vielversprechende Netflix-Filme hat der Streamer sich für das Ende des Jahres 2024 aufgespart und wir stellen sie euch vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Von einem Oscar-Anwärter mit Denzel Washington bis zum Regie-Debüt von Anna Kendrick über Dating-Show-Serienkiller; von harten Action-Spektakeln bis zu heiß erwarteten Animationsabenteuern wird euch mit diesen Netflix-Film-Highlights bis Weihnachten bestimmt nicht langweilig.