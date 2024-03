Das aufregendste und geheimnisvollste Sci-Fi-Epos des Jahres von einem der größten Regisseure: Endlich gibt es erste Details zu Megalopolis

Meisterregisseur Francis Ford Coppola hat nochmal einen Film gedreht, der ein geheimnisvolles Sci-Fi-Epos verspricht. Jetzt wurde Megalopolis einem ausgewählten Kreis gezeigt und es gibt erste Details.

Mit großen Klassikern wie Der Pate und Apocalypse Now hat Regisseur Francis Ford Coppola Filmgeschichte geschrieben. Sein letztes Werk Twixt liegt mittlerweile schon 13 Jahre zurück, doch jetzt hat Coppola im Alter von 84 Jahren nochmal einen neuen Film gedreht. Er trägt den Titel Megalopolis und verspricht ein geheimnisvolles Science-Fiction-Epos, in dem Star Wars-Star Adam Driver einen Architekten spielt, der eine Art zerstörtes New York nach einer Katastrophe neu aufbauen will.

Bisher gab es nur ein Teaser-Bild zu Megalopolis zu sehen und niemand weiß, wann der Film genau erscheint. Jetzt wurde Coppolas Werk einem ausgewählten Kreis aus befreundeten Menschen und Journalist:innen gezeigt. Mit dabei war auch Deadline-Redakteur Mike Fleming Jr., der erste Megalopolis-Details mit der Welt geteilt hat.

Neues Sci-Fi-Epos Megalopolis wird als visuell großartig und voller Ideen beschrieben

In seinem Deadline -Artikel schreibt Fleming Jr, dass der neue Coppola-Film nur so vor Ideen strotzen und die Vergangenheit mit der Zukunft verbinden würde. Mit einer Laufzeit von 2 Stunden und 13 Minuten (ohne Abspann) soll der Regisseur eine komplexe Fülle an Themen behandeln, während der Sci-Fi-Film für das gewaltige IMAX-Leinwandformat optimiert sein soll.

Die Handlung dreht sich um eine zerstörte Metropole, die New York ähnelt, doch die Stadt wird nie genau benannt und es wird auch nicht klar, wann Megalopolis genau spielt. In der Story spielt Adam Driver den idealistischen Architekten Cesar, der die zerstörte Stadt wiederaufbauen will und dadurch mit seinem Feind Frank Cicero (Giancarlo Esposito) aneinandergerät, der der Bürgermeister ist. Beide streiten darüber, inwiefern die Metropole mit erneuerbaren Materialien oder mithilfe von Korruption rekonstruiert werden soll.

Teil der Handlung ist auch die Tochter des Bürgermeisters Julia (Nathalie Emmanuel), die zwischen den Fronten beider Männer steht und nach einem Sinn in ihrem eigenen Leben sucht.

Megalopolis soll nicht der letzte Film von Meisterregisseur Francis Ford Coppola sein

In seinem Deadline-Bericht verrät Mike Fleming Jr. außerdem noch, dass Megalopolis nicht das finale Werk von Coppola sein soll. Der Regisseur sagte zu ihm:

Ich wusste, dass Megalopolis fertig war, weil ich mit der Arbeit an einem neuen Film begonnen hatte. Er wird keineswegs billig sein, aber ich weiß nicht, ob man es 'einen epischen Film' nennen kann.

Jetzt braucht der Sci-Fi-Film nur noch einen Verleih und einen Kinostart. Gerüchten zufolge könnte Coppolas Megalopolis erstmal seine öffentliche Weltpremiere bei den kommenden Internationalen Filmfestspielen von Cannes im Mai feiern.

