Gigantischer Sci-Fi-Film von Meisterregisseur: "Es gibt dafür nichts Vergleichbares", schwärmt Adam Driver über Megalopolis

Für den neuen Science-Fiction-Film Megalopolis arbeitete Kylo Ren-Darsteller Adam Driver (Star Wars) erstmals mit Regie-Legende Francis Ford Coppola (Der Pate, Apocalypse Now) zusammen. Coppola hat das 120 Millionen Dollar-Budget aus eigener Tasche finanziert, um sein Traumprojekt zu realisieren.

Aus dem Umfeld des aufwendigen Drehs gab es Meldungen einer außer Kontrolle geratenen Produktion, die reihenweise Mitarbeiter:innen verlor. Alle bisherigen Aussagen von Driver klingen jedoch restlos begeistert. In einem neuen Interview sprach er über Coppolas ersten Spielfilm seit 12 Jahren, dessen Dreh er nun beendet hat.

Beim Paste Magazine wurde Driver über seinen neuen Dinosaurier-Action-Film 65 ausgefragt und kam am Ende von selbst auf Megalopolis zu sprechen. Dazu sagte er Folgendes:

Es ist so einzigartig und einfallsreich und hoffentlich zugänglich für alle, dass es nicht nur etwas Abgehobenes für ein bestimmtes Publikum darstellt, es ist für jedermann. [...] Er ist so mutig. Er hat [Megalopolis] ganz allein [finanziert], damit er die Kontrolle darüber behält. Er hat sich ständig bemüht, es so originell wie möglich zu machen.