Spannungsmeisterwerk mit 150 Minuten jetzt bei Amazon Prime: Einer der besten Thriller überhaupt

Bei Amazon Prime könnt ihr in der Flatrate einen Film sehen, der euch komplett fertig machen wird. Wir erklären die Qualitäten des hochklassigen Thrillers mit Überlänge.

Schneidet euch nicht die Fingernägel, bevor ihr diesen Film schaut, denn die werdet ihr noch brauchen - zum Abkauen. Denis Villeneuves Prisoners ist jetzt bei Netflix und Amazon Prime verfügbar *. Hugh Jackman und Jake Gyllenhaal spielen die Hauptrollen. Wir erklären den großen Reiz des Films.



Jetzt bei Amazon Prime: Schaut den Trailer zu Prisoners

Prisoners - Trailer 3 (Deutsch) HD

Was ihr über Prisoners bei Amazon Prime wissen müsst

Nervenzerfetzend : Prisoners baut seine existentialistische Spannung bis ins Unerträgliche auf.

: Prisoners baut seine existentialistische Spannung bis ins Unerträgliche auf. Mehr als abendfüllend : Er hat zudem Überlänge mit 150 Minuten - aber das werdet ihr kaum merken.

: Er hat zudem Überlänge mit 150 Minuten - aber das werdet ihr kaum merken. Die Bonus-Info: Der Thriller sollte ursprünglich noch deutlich länger sein.

Der Thriller sollte ursprünglich noch deutlich länger sein.

Handlung in aller Kürze: Darum geht es in Prisoners

Die Entführung zweier Mädchen treibt Vater Hugh Jackman und Ermittler Jake Gyllenhaal fast zum Wahnsinn. Es handelt sich um die Tochter von Keller (Jackman) und deren beste Freundin. Keller fürchtet um das Leben der beiden Mädchen und nimmt den Mann (Paul Dano) gefangen, den er für den Täter hält.

Zum Streamen bei Amazon Prime: Das macht Prisoners zum Spannungsmeisterwerk

Bei Moviepilot steht eine 8.0 als Durchschnittsbewertung, womit er in Sphären des David Fincher-Thrillers Sieben vordringt und sogar das Schweigen der Lämmer und Psycho übertrifft. 321 Moviepilot*innen haben ihn als Lieblingsfilm markiert.

Prisoners stellt in der ersten halben Stunde mit großer Genauigkeit dar, wo die Figuren sich befinden und was ihre Motivationen sind. Die Kinder sind weg. Mit jeder Minute wird ihr Tod wahrscheinlicher. Keller würde alles tun, um sie zu retten. Es gibt keine handfeste Spur.

Kellers Moral ist intakt, er wandelt sich aber zu einem brutalen Monster, um seine Mission zu erfüllen. Damit erschaffen Regisseur Villeneuve und Autor Aaron Guzikowski eine für diese Art Thriller perfekte Identifikationsfigur: Was würden wir, die wir ein ähnliches Verständnis von Gut und Böse haben, in dieser Situation tun?

Jake Gyllenhaals Polizistenfigur ist als vernünftiger Kontrastpunkt bei der Verwandlung von Keller extrem wichtig. Dazu kommt das Informationsmanagement: Wir erfahren nie genau, was Sache ist, wir wissen nicht mehr oder weniger als Hauptfigur Keller. Also gar nichts. Der Film drängt uns damit in eine unerträgliche Position.

Die Spannung dehnt sich zu einem Zerreißpunkt, als Keller die Geduld mit dem vermeintlichen Täter verliert.



Spannende Info: Der ewig lange Prisoners wäre fast noch länger gewesen

Mit seinen etwas mehr als 150 Minuten gehört Prisoners im Genre zu den Filmen mit der raumgreifendsten Laufzeit. Normalerweise können Thriller dieser Art ihre Siedepunkte nicht länger als 2 Stunden aufrechterhalten. Prisoners ist auch deshalb so gut, weil ihm das gelingt. Von Minute 1 bis Minute 154, wenn der Abspann zu Ende ist, wird euer Ruhepuls am Rad drehen.

Dabei war die erste Fassung sogar 3 Stunden lang, wie bei IMDB zu lesen ist. Wahrscheinlich machte das Testpublikum bei dieser Version aber schlicht irgendwann schlapp.

Hinweis: Diesen Artikel zu Prisoners haben wir bereits am 18. Oktober 2021 zum Start des Films bei Netflix veröffentlicht.



