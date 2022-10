Spawn wird tatsächlich wie Joker: Superhelden-Horror holt sich die Experten von Marvel und DC

Der Superhelden-Horror Spawn soll dem DC-Hit Joker nacheifern. Dafür ist jetzt der perfekte Autor gefunden. Ein Marvel-Talent wurde ebenfalls verpflichtet.

Seit 21 Jahren wird an einem Nachfolger zum Superhelden-Horror Spawn gearbeitet. "Das wird wie Joker", erklärte kürzlich Jamie Foxx (Django Unchained), der als geplanter Hauptdarsteller mit Schöpfer Todd McFarlane bisher aber allein auf weiter Flur stand. Das hat sich nun geändert. Joker-Autor Scott Silver soll mit Marvel-Veteran Malcolm Spellman (The Falcon and the Winter Soldier) das Drehbuch für den neuen Spawn schreiben.

Superhelden-Horror Spawn wird dank Joker-Unterstützung zum Mega-Projekt

Das berichtet The Hollywood Reporter . Silvers Verpflichtung als Joker-Autor ist kein Zufall, denn nicht nur Jamie Foxx sieht Joker als Vorbild für den Spawn-Film. "Warum nicht einfach den Typen nehmen, der [den DC-Hit] geschrieben hat?", fragte sich McFarlane offenbar laut eigenen Angaben. Und der Plan ging erstaunlicherweise auf.

Mit den beiden Drehbuch-Autoren wächst der Film endgültig vom Langzeit-Traum vieler Fans zum realen Blockbuster-Projekt. McFarlane sucht jetzt offenbar noch nach einem geeigneten Regisseur. "Wir haben einen Top-Star, Top-Produzenten, Top-Autoren, will man da keinen Top-Regisseur? Natürlich", zitiert in der Hollywood Reporter. Zuvor wollte der Vorlagen-Schöpfer womöglich selbst die Inszenierung übernehmen.

Mit Autoren von Marvel und DC: Wann kommt Spawn ins Kino?

Falls also tatsächlich ein Film "wie Joker" werden kann, hat Spawn für dieses Ziel den perfekten Autor verpflichtet. Sollte in nächster Zeit ein Studio und ein Regisseur gefunden werden, könnten wir uns einen Kinostart Mitte 2024 vorstellen.

Die besten Streaming-Filme 2022 bei Netflix, Disney+ und Co.

In der neusten Ausgabe unseres Podcasts Streamgestöber blicken wir zurück auf die bisherigen Streaming-Filme des Jahres. Netflix, Disney+ und Co. haben sich gegenseitig überboten mit aufwendigen Produktionen. Doch welche der Filme sind wirklich gelungen? Im Podcast reden wir über unsere Top 10 der besten Streaming-Filme 2022.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Streaming-Jahr war im Filmbereich sehr abwechslungsreich. Ein roter Panda hat Toronto ins Chaos versetzt, während sich eine Prinzessin vom obersten Stockwerk eines Turms ins Erdgeschoss gekämpft hat. Außerdem konnten wir die erste Mondlandung durch Kinderaugen erleben und haben eine amüsante Jackass-Zugabe erhalten.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Freut ihr euch auf Spawn?