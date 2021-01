Spider-Man als Kanonenkugel in Avengers 4: Diese irre Idee wurde leider nicht verwendet

Im Avengers: Endgame-Finale sollten sich Giant-Man, der Hulk und Spider-Man ursprünglich wie Geschosse durch die Pampa schmeißen. Ja, es gibt ein Bild.

Die finale Schlacht in Avengers 4: Endgame ist an Epik kaum zu überbieten. Zwei Armeen prallen aufeinander, Helden treffen auf Monster, Magie auf Maschine. Und alles wegen einem verzierten Handschuh. Manche epischen Ideen schafften es aber leider nicht in den fertigen Film. So sollte ursprünglich der Hulk Spider-Man wie eine Kugel durch die Gegend werfen. Und zwar, nachdem er selbst von Giant-Man geworfen wurde.

Auch ursprünglich geplant: Thanos sollte in Avengers: Infinity War viel grausamer sein

Giant-Man wirft Hulk, Hulk wirft Spider-Man: So sollte die Avengers 4-Szene aussehen

Ryan Meinerding, der bei Marvel als Head of Visual Development Konzeptzeichnungen anfertigt, hatte die Szene bereits zu Papier gebracht. Davon wurden kürzlich Bilder auf Reddit geteilt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Seine Begeisterung für die irre Idee wird in seinem Kommentar deutlich spürbar:

Ich zeichnete die Einstellung, und es sah einfach perfekt aus: Spider-Man ist dabei, von Hulk geworfen zu werden. Dann zoomen wir raus und sehen, dass Giant-Man Hulk in der Hand hält. Giant-Man wirft also Hulk und Hulk wirft Spider-Man. Ich wünschte, sie hätten [die Szene] unterbringen können.

Diesen Wunsch dürften viele Fans teilen. Ein zweistufiges Wurfgeschoss aus tollkühnem Marvel-Heldentum, dass sich tief in die feindlichen Armeen pflügt: Das hätte nicht mal Thanos kommen sehen. Dabei ist die Idee in der Marvel-Filmgeschichte genau genommen nicht ganz neu:

Helden zum Wegwerfen: Das haben sich die Avengers bei den X-Men abgeguckt

Als Marvel-Cousins der Avengers bedienten sich nämlich bereits die X-Men in X-Men: Der letzte Widerstand einer ähnlichen Technik: Dort wird ein mürrischer Wolverine von Muskelpaket Colossus durch die Gegend katapultiert, um dem Feind der Garaus zu machen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wäre die Weitwurf-Szene tatsächlich in Avengers 4 gelandet, hätten gutmütige Fans immerhin von einer Hommage im Geiste an das Mutanten-Franchise sprechen können. Alle anderen können nur warten, bis sich das MCU in ferner Zukunft das schlummernde X-Men-Universum einverleibt, in dem The New Mutants gerade das Licht ausgemacht hat.

Spider-Man 3 & Co.: Schafft es die Avengers 4-Szene noch auf die Leinwand?

© Disney Sanfter Riese: Giant-Man.

Bis Spider-Man 3 einen Netflix-Helden wiederbelebt oder Giant-Man in Ant-Man 3 womöglich gegen einen Fantastic Four-Schurken zu Felde zieht, dürfte noch etwas Zeit vergehen. Fest steht jedenfalls: Die beiden Juniorpartner in der Avengers-Truppe sind noch am Leben, genau wie der grüngetünchte Dr. Banner, für den momentan aber noch keine weiteren Solo-Auftritte geplant sind.

Meinerdings Zeichnungen könnten also noch Wirklichkeit werden. Wer jetzt Helden sehen will, die sich wegschmeißen, darf die Daumen drücken.

Hättet ihr am Avengers 4-Finale noch etwas verändert?