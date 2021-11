Spider-Man: No Way Home spoilert sein größtes Marvel-Geheimnis – mit Werbung für Hundespielzeug

Seit Wochen suchen Marvel-Fans das Promo-Material zu Spider-Man: No Way Home nach Hinweisen auf die Rückkehr von Tobey Maguire und Andrew Garfield ab. Jetzt sind sie fündig geworden.

Achtung, potentieller Spoiler!

Sony und Marvel geben sich alle Mühe, um die Überraschungen von Spider-Man: No Way Home geheim zu halten. Inzwischen sind wir jedoch an dem Punkt angekommen, an dem die größten Geheimnisse des Films ans Tageslicht gekommen sind. Dank Gerüchten und Leaks gleicht der neue Marvel-Film einem offenen Buch.

Die Trailer zu Spider-Man: No Way Home zeigten uns Schurken aus den Filmen mit Tobey Maguire und Andrew Garfield. Seitdem suchen die Fans das veröffentlichte Material nach Hinweisen auf die Rückkehr der beiden ehemaligen Spider-Man-Darsteller ab. Ausgerechnet bei Hundespielzeug sind sie nun fündig geworden.

Offizielles Merchandise zeigt Tobey Maguires Spider-Man

Wie The Direct festhält, hat auf Twitter ein Fan einen Beweis für Tobey Maguires Rückkehr gefunden. Er versteckt sich in einer sogenannten BarkBox. Hierbei handelt es sich um einen monatlichen Abo-Service mit Produkten, die für gewöhnlich Hunde glücklich machen. In diesem freuen sich aber auch die Marvel-Fans.

Der Box ist ein Flyer beigelegt, das Tom Hollands Spider-Man zeigt. Wer genau hinsieht, kann im oberen rechten Eck den Kopf von Maguires Version erspähen. Es handelt sich um einen Schnappschuss, der von einer Daily Bugle-Ausgabe stammt, die für den ersten Teil der Raimi-Trilogie entstanden ist.

Jetzt ist es also passiert. Ein offizielles Merchandise-Produkt stellt eine direkte Verbindung zu Maguires Spider-Man her. Wir haben zwar noch nicht sein Gesicht gesehen, aber wie bereits erwähnt: An diesem Punkt ist die große Spider-Man-Überraschung das am schlechtesten gehütete Geheimnis in Hollywood.

Spider-Man: No Way Home startet am 15. Dezember 2021 in den deutschen Kinos.

