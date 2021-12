Spider-Man wird in No Way Home Fans schockieren: 5 Theorien zur angekündigten Horrortat

Tom Holland droht den Fans mit einer schockierenden Tat in Spider-Man: No Way Home. Womit wird uns der brave Marvel-Held schockieren? Wir haben fünf Ideen.

Der neue Marvelfilm Spider-Man: No Way Home startet in einer Woche in den deutschen Kinos. Etliche Gerüchte umzirkeln den Film, eins spannender als das andere. Um ein wenig davon ab- und die Aufmerksamkeit ausnahmsweise auf die Hauptfigur (Peter Parker) zu lenken, hat Tom Holland jetzt eine "schockierende" Tat seiner Figur versprochen. Oder vielmehr: angepreist.

Üble Schandtat in Spider-Man 3: Das sagt Tom Holland

Quelle ist ein Interview, das er zusammen mit seiner Partnerin und MJ-Darstellerin Zendaya CBR gab. Die Seite wollte wissen, was No Way Home den Charakteren erlaube, im Gegensatz zu früheren Filmen. Also: Welche neuen Seiten sehen wir von Peter? Während Zendaya um den heißen Brei herumredet und von "vielen" neuen Seiten spricht und einem Druck, der auf den Charakteren lastet, wird Tom Holland deutlicher.



Ja, und außerdem [erleben wir] Peter Parkers Fähigkeit, böse zu sein. Es passiert etwas in dem Film, das Fans schockieren wird, was sehr aufregend ist und etwas war, das ich sehr gerne dargestellt habe.

Oho. Es ist bekannt, dass der dritte Spider-Man-Film des MCU das Multiversum eröffnet und Peter zusammen mit Doctor Strange vor existenzielle Herausforderungen stellen wird. Teil 1 und 2 packten den jungen Avenger bewusst in Watte. Peter durfte einfach nur die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft sein. No Way Home ist ein anderes Kaliber, der Film wird mindestens eine Horrortat von Peter abfordern.

Lassen wir mal kurz beiseite, dass Peter in No Way Home wahrscheinlich wirklich etwas Schreckliches tun wird, dass seinen Charakter neu definieren wird. Ich musste bei der Drohung an dieses Meme denken:



© Quick Meme Wie lang habt ihr dieses Meme nicht mehr gesehen?

Wenn der schwiegersohnigste Marvel-Held behauptet, dass er auch böse sein kein, dann ist das ein bisschen niedlich. Wie ein Hundewelpe, der knurrend die Zähne fletscht. Deshalb hab ich hier ...

... 5 nicht ernst gemeinte Theorien für Peter Parkers Schandtat in Spider-Man 3

1. Er isst nach dem dem Zähneputzen noch Süßigkeiten.

2. Er wäscht den Jogging-Anzug-Umhang von Doctor Strange bei 60°.

3. Er schnappt Tante May das letzte Stück von ihrer veganen Lasagne weg.

4. Er macht sich über Tobey Maguires Tanz in Spider-Man 3 lustig.

5. Er versteckt die Augenklappe von Nick Fury.

Der Schock, also die Überraschung steht ja immer im Verhältnis zu einem gewohnten Bild. Anders ausgedrückt: Was auf der Schockskala von Peter Parker eine 10 von 10 ist, ist in der Welt von Tom Hardys Venom eine 3 (großzügig ausgelegt).

Wie der Trailer zu Spider-Man 3 die ersehnten Auftritte andeutet

Wenn Peter seinen moralischen Hosenbund bis zum Anschlag dehnt, passt dort immer noch nur ein Bein von Loki rein, oder eben Venom. Schauen wir mal, was uns am Ende wirklich erwartet.

Wann startet Spider-Man: Far From Home in den deutschen Kinos?

Ab dem 15. Dezember 2021 läuft Spider-Man: Far From Home in den deutschen Kinos.





Was glaubt ihr steckt hinter der Andeutung von Tom Holland?