Spielt Alan Ritchson in der neuen Reacher-Serie über Neagley mit? Das sagt der Star dazu

Nach Reacher Staffel 3 soll uns das Spin-off Neagley auf Amazon Prime Video erreichen. Doch wird Alan Ritchson darin zurückkehren? Das sagt der Schauspieler.

Das Finale der 3. Staffel von Reacher ist vor wenigen Wochen auf Amazon Prime Video eingetroffen. Fans warten natürlich jetzt schon sehnsüchtig auf Nachschub, der mit einer 4. Staffel in trockenen Tüchern jedoch noch eine Weile auf sich warten lassen wird. Vorher könnten Reacher-Fans dagegen noch das erste bestätigte Spin-off erreichen. Und womöglich gibt es darin sogar ein Wiedersehen mit Alan Ritchson.

Alan Ritchson lässt Rückkehr in Reacher-Spin-off Neagley offen – doch es gibt Hoffnung

Ritchson sprach im März 2025 mit Neagley-Darstellerin Maria Sten über die Möglichkeit einer Rückkehr in dem Reacher-Spin-off über die titelgebende Privatermittlerin. Dabei erklärte er (via Collider ):

Das würde Sinn machen, aber wir können nicht bestätigen, dass es Sinn macht. Es macht nur Sinn in einer hypothetischen Welt.

Sten fügte hinzu: "Ja, wir können solche Gerüchte weder bestätigen noch dementieren." Ritchson weiter: "Falls er in ein paar Episoden auftaucht. Aber das könnte passieren."

In dem Gespräch verriet Ritchson weiter, dass er gerne mit seiner Reacher-Kollegin Maria Sten zusammenarbeite und die beiden ein enges Verhältnis verbinde:

Ich denke, wir haben uns direkt bei Staffel 1 gut verstanden, als wir angefangen haben, zusammenzuarbeiten. Sie ist total umgänglich im Leben, sehr klug, wunderschön und großartig, was die Action angeht. Da ist definitiv ein großes Level an Respekt für ihre Arbeit und jetzt hat sie ihre eigene Serie, was wohlverdient ist.

Wenige Tage nach dem Interview postete Ritchson laut Collider eine mittlerweile verschwundene Story auf Instagram, in der er verlauten ließ, dass er gerade "definitiv nicht am Set von Neagley mit Maria Sten" sei. Dass der Reacher-Star zumindest für einen Cameo in der Spin-off-Serie vorbeischaut, darf also guten Gewissens erwartet werden.

Wann kommt Reacher-Spin-off Neagley zu Amazon?

Einen genauen Starttermin für das Reacher-Spin-off gibt es noch nicht. Da die Dreharbeiten zu Neagley jedoch bereits im Februar 2025 begonnen haben, rechnen wir mit einem Start auf Amazon Prime Video in der ersten Jahreshälfte 2026. Die 4. Staffel von Reacher könnte wenige Monate später auf dem Streamer erscheinen.