Squid Game Staffel 2: Netflix-Überflieger will sich wohl den coolsten Marvel-Star der letzten Jahre schnappen

Auf die 2. Staffel Squid Game müssen Netflix-Fans noch länger warten. Jetzt wurde aber ein spannender Neuzugang in Form von Megastar Tony Leung Chiu Wai aus Shang-Chi geteast.

Da Squid Game für Netflix zur erfolgreichsten Serie überhaupt wurde, war eine Fortsetzung ziemlich schnell beschlossene Sache. Darauf müssen Fans aber noch länger warten.

Inhaltliche Details zur geplanten 2. Staffel Squid Game sind noch nicht bekannt, aber Schöpfer und Regisseur Dong-hyuk Hwang ist schon fleißig auf der Suche nach Neuzugängen für den Cast. Anscheinend will er auch eine echte Schauspiellegende besetzen, die zuletzt unter anderem im Marvel-Universum landete.

Squid Game Staffel 2 soll womöglich mit Tony Leung kommen

Auf Twitter machte ein Nutzer auf den Instagram-Post von Carina Lau aufmerksam, die mit Tony Leung Chiu Wai verheiratet ist. Auf einem Bild ist der Star am Tisch mit dem Squid Game-Schöpfer zu sehen. Darunter erwähnt Lau die Netflix-Serie auch direkt als Referenz.

Seine bekannteste aktuelle Rolle spielte Leung als Vater Wenwu im MCU-Blockbuster Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Der Schauspieler zählt aber schon lange zu den größten Stars in und außerhalb Asiens.

Zu den besten Filmen mit ihm gehören unter anderem In the Mood for Love - Der Klang der Liebe und Chungking Express von Wong Kar-Wai, John Woos Hard Boiled und das Schwertkampf-Epos Hero.

Ob Tony Leung Chiu Wai wirklich in der 2. Staffel Squid Game mitspielt, steht noch nicht fest. Der Instagram-Post seiner Frau macht aber große Hoffnung.

Wann startet Squid Game Staffel 2 bei Netflix?

Ein Starttermin für die neuen Squid Game-Folgen ist noch nicht bekannt. Die 2. Staffel der Netflix-Staffel soll 2023 gedreht werden und die Fortsetzung könnte dann 2024 erscheinen.

