Squid Game Staffel 3: Wie gut ist das Finale der erfolgreichsten Netflix-Serie aller Zeiten?

Nach fast vier Jahren geht das globale Serien-Phänomen Squid Game zu Ende. Jetzt ist Staffel 3 bei Netflix gestartet. Aber kann das Finale der Todesspiele überzeugen?

Der südkoreanische Todesspiel-Thriller Squid Game schrieb im Jahr 2021 Seriengeschichte und schwang sich in Windeseile zur erfolgreichsten Netflix-Serie aller Zeiten auf. Über drei Jahre später erschien mit Staffel 2 im Dezember 2024 die heiß erwartete Fortsetzung, die allerdings nur eine halbe Geschichte präsentierte.

Seit dem 27. Juni 2025 gibt es jetzt bei Netflix das fulminante Serienfinale des Netflix-Hits zu streamen. Squid Game Staffel 3, deren 6 Folgen ich bereits sehen konnte, stellt in vielen Punkten eine Verbesserung zur vorherigen Runde dar. Mit einem Blick auf die gesamte Serie stellt das Finale trotzdem einen Rückschritt mit einigen Schwächen dar.

Squid Game Staffel 3 startet mit einem Tiefpunkt

Squid Game Staffel 3 ist eigentlich eine Netflix-Mogelpackung. Das neue Kapitel ist nämlich keine komplette Geschichte, sondern die zweite Hälfte der Story, die Serienschöpfer Dong-hyuk Hwang mit Season 2 begann und nun ohne Umschweife direkt nach dem bitteren Cliffhanger fortsetzt: Gi-huns (Jung-Jae Lee) Rebellion wurde zerschlagen, die Spiele gehen unerbittlich weiter.

Insgesamt 456 verzweifelte und verschuldete Menschen traten für die neue Ausgabe des Squid Game an, um ihr Leben für einen möglichen Gewinn von 4,56 Milliarden Won aufs Spiel zu setzen. Nach den ersten drei Spielrunden sind zu Beginn von Staffel 3 noch 60 Teilnehmende übrig, die zur Abstimmung gebeten werden. Da ein Großteil aus Team X beim Aufstand getötet wurde, sind nur die raffgierigen O-Zocker in der Überzahl, die für eine Fortführung stimmen.

Gi-hun hat als Hauptcharakter der Serie über große Strecken von Staffel 3 überraschend wenig zu melden. Nach seiner tragischen Niederlage ist er von Schuld und Ohnmacht gelähmt. Geradezu apathisch und wortkarg tritt Spieler 456 in den Hintergrund, was in den ersten Folgen für einige frustrierende Momente sorgt – bis er wieder wachgerüttelt werden kann.

Glücklicherweise rücken dadurch aber Nebencharaktere wie die trans Action-Heldin 120, die schwangere 222 sowie das Mutter-Sohn-Duo 149 und 007 verstärkt in den Fokus, die mit ihrem Überlebenswillen und emotional zermürbenden Dilemmas zu den großen Highlights der Staffel gehören.

Squid Game Staffel 3: Neue Spiele, wenig Überraschungen

Da das vorangegangene Kapitel zuvor alle wichtigen neuen Charaktere und Konflikte etabliert hat, kann Squid Game jetzt direkt in die Vollen gehen. Die finalen Runden des Todesspiels reißen uns mit einigen niederschmetternden Abschieden das Herz heraus und übertreffen in diesem Punkt Staffel 2, die nur selten richtig schmerzhaft war.

Insgesamt drei neue todbringende Kinderspiele gibt es in Staffel 3 zu bestaunen, die bis auf das titelgebende Finale diesmal allerdings weitaus weniger "koreanisch" sind und stattdessen universell bekanntere Schulhofspiele auf diabolische Weise umformen. Während ein 2-Gruppen-Spiel klaustrophobische Action auf engem Raum erzeugt, begeistert vor allem das Seilspringspiel in luftiger Höhe mit einem nervenaufreibenden Spannungsaufbau.

Leider ändert das wenig daran, dass Squid Game Staffel 3 bis auf ein bis zwei bitterböse Twists nur wenige Überraschungen bietet und dramaturgische Schwächen aufweist. Parallelhandlungen wie Jun-hos (Wi Ha-Joon) Suche nach der Insel und die Hinter-den-Kulissen-Erlebnisse der Wächterin 11 (Park Gyu-young) kommen nur zäh voran. Auch die Abstimmungen zwischen den Runden werden schnell ermüdend und das Hauptspiel wird im späteren Verlauf aufgrund der drastisch reduzierten Spieleranzahl von einer starken Vorhersehbarkeit begleitet.

Gerade im Vergleich mit der 2. Staffel fehlt es den neuen Folgen an wirklich frischen und kreativen Ideen, wie dem Paranoia-Thriller-Auftakt mit Psychospielen in der realen Welt oder der unerwarteten Rebellion der Teilnehmenden. Stattdessen wird als bedauerlicher Rückschritt auch Hwang In-ho (Byung-hun Lee), der sich zuvor als Maulwurf 001 zu einem der spannendsten Charaktere aufspielen konnte, wieder zurück in seine eindimensionale Frontman-Rolle gedrängt – um die wieder absolut nervigen VIPs zu bewirten.

Schafft Squid Game Staffel 3 ein würdiges Finale für den Netflix-Hit?

Wer die ersten beiden Staffeln mochte, wird mit Staffel 3 trotzdem wieder Freude haben. Allerdings schafft es die Netflix-Serie nicht, den Kritikpunkt abzuschütteln, dass Staffel 2 und 3 dem ersten Squid Game kaum Neues hinzufügen können und immer wieder Déjà-vus hervorrufen. Zu sehr ist die Geschichte in ihrer bewährten Formel und dem Storyaufbau gefangen. Ohne allzu große Risiken verläuft die Handlung somit größtenteils genau, wie man es erwarten würde.

Natürlich gibt es ein paar neue Regeln (in Staffel 3 ein wirklich perfider Austausch eines Spielers) und auch sozialkritische Themen werden immer wieder leicht verschoben. So kommentierte Staffel 2 die Spaltung der Gesellschaft, während Staffel 3 jetzt erforscht, ob Menschlichkeit in unserer aktuellen Welt noch existiert und überleben kann. Im Kern bleibt Squid Game jedoch die gleiche Geschichte: Arme Menschen, die aus Gier oder Verzweiflung heraus und zur Belustigung einer reichen Elite ihr Leben verzocken.

Gelingt Squid Game am Ende von Staffel 3 trotzdem eine Punktlandung? All die Kritik ist natürlich meckern auf hohem Niveau, denn auch in dieser Season ist das Netflix-Phänomen wieder (meistens) absolut fesselnd, nervenaufreibend und punktet mit emotionalen wie schockierenden Momenten.

Der ganz große Knall mag dem Serienfinale am Schluss vielleicht fehlen. Doch Fans bekommen trotzdem einen gebührenden und unerwartet berührenden Abschluss präsentiert, der überrascht und mit seiner Botschaft von Menschlichkeit kaum ein Auge trocken lässt.

Alle 6 Folgen der 3. Staffel Squid Game stehen seit dem 27. Juni 2025 bei Netflix zum Abruf bereit. Grundlage für diesen Serien-Check ist die komplette Staffel.