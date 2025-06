Squid Game-Überraschung in Staffel 3: Riesiger Hollywood-Star tritt am Ende auf

Die finale Staffel von Squid Game ist ab sofort bei Netflix verfügbar. Staffel 3 endet mit dem Cameo-Auftritt eines Hollywood-Stars, mit dem wohl niemand gerechnet hätte.

Über 457 Millionen Mal wurden die ersten beiden Staffeln von Squid Game bei Netflix geschaut. Damit verteidigt die südkoreanische Hit-Serie bis heute den Titel der weltweit erfolgreichsten Serien des Streamers überhaupt. Ob die 3. Staffel an diesen Erfolg anknüpfen kann, wird sich ab heute zeigen. Denn das große Finale steht ab sofort bei Netflix zum Streaming bereit.

Neben zahlreichen blutigen Entwicklungen wartet der Netflix-Hit zum Ende hin mit einer besonders großen Überraschung auf: ein Cameo-Auftritt einer der größten Schauspielerinnen Hollywoods.

Achtung, es folgen starke Spoiler zum Ende von Squid Game Staffel 3!

Überraschung: Hollywood-Ikone ist das Letzte, was wir in Squid Game Staffel 3 sehen

In den letzten Momenten der finalen Episode von Squid Game Staffel 3 finden wir uns urplötzlich in Kalifornien wieder. Dort fährt In-ho (Byeong-heon Lee) mit einer Limousine durch Los Angeles und hält vor einer Sackgasse, in der ein Obdachloser am bekannten Ddjaki-Spiel verzweifelt. Neben ihm steht eine Recruiterin, die ihm direkt eine Ohrfeige verpasst. Diese wird von niemand Geringerem als Hollywood-Ikone und zweifacher Oscarpreisträgerin Cate Blanchett gespielt.

Schnell wird deutlich, dass Blanchetts Figur potenzielle Spieler:innen für eine US-Version des Squid Game anheuert, das sich an der südkoreanischen Vorgehensweise orientiert. Damit endet Squid Game nicht nur auf einer extrem pessimistischen Note, die die tödlichen Spiele auf eine globale Ebene hebt. Sondern legt das Staffel 3-Finale auch den Grundstein für mögliche weitere, internationale Geschichten und Spin-offs.

Das Squid Game-Universum soll nach Staffel 3 weiterleben

Zuletzt wurde berichtet, dass David Fincher an einer englischsprachigen Neuauflage von Squid Game für Netflix arbeite. Könnte er stattdessen eine Weiterführung der Original-Serie in den USA entwickeln? Oder bekommen wir sowohl ein eigenes US-Remake, als auch ein US-Spin-off des südkoreanischen Originals? Fragen, auf die es noch keine genaue Antwort gibt. Die Möglichkeiten sind nach dieser Überraschung jedenfalls vielfältig.

Darüber hinaus ist 2023 die Reality-Show Squid Game: The Challenge bei Netflix gestartet, die ebenfalls um eine neue Staffel verlängert wurde. Staffel 1 findet ihr bereits jetzt bei Netflix. Ebenso stehen dort ab sofort alle 3 Staffeln von Squid Game zur Verfügung.

Podcast: Die 15 besten Serien im Juli bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Juli, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im Juli umfassen neben der neuesten Staffel der derzeit besten Star Trek-Serie auch die mit Spannung erwartete Dexter-Rückkehr, Kriminachschub für NCIS-Fans sowie das Netflix-Finale eines Fantasy-Epos und bildgewaltige Science-Fiction.