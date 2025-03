Star Trek-Fans warten seit 19 Monaten auf Staffel 3 der aktuell besten Serie – jetzt gibt es endlich ein Lebenszeichen

Die 3. Staffel von Star Trek: Strange New Worlds hat immer noch kein Startdatum, dabei ist die Season danach schon ungeahnt weit. Jetzt gibt es immerhin einen visuellen Trostpreis für wartende Fans.

Trekkies, die Star Trek: Strange New Worlds (wie auch wir) für die aktuell beste Serie des langjährigen Sci-Fi-Franchise halten, üben sich aktuell in Geduld. Die letzte Folge kam im August 2023 bei Paramount+ heraus und Staffel 3 hat noch nicht einmal ein Startdatum.

Dabei ist seit dieser Woche bereits die 4. Staffel in Arbeit. Laut Trek Central starteten die Dreharbeiten am 3. März 2025 und werden noch bis Ende Juli andauern. Damit wir die Crew der Enterprise in der Zwischenzeit nicht vergessen, veröffentlichte Paramount nun ein Dutzend hübscher Charakterposter.

Star Trek: Strange New Worlds lässt mit 12 Charakterpostern auf Staffel 3 hinfiebern

Die USS Enterprise-Crew aus Star Trek: Strange New Worlds sah selten so gut beleuchtet aus, wie auf den zwölf Charakterpostern, die es jetzt zur 3. Season zu bestaunen gibt. Was ihre Gesichter wohl aus der Ferne heraus anschimmert? Eine funkelnde Weltraumanomalie? Ein spektakulärer Unfall im Maschinenraum? Wer weiß. Nur eines fehlt natürlich schmerzhaft neben dem Logo von Paramount+: Das Startdatum zu den neuen Folgen.

Folgende Strange New Worlds-Charaktere sind auf den Postern vertreten:

Darüber hinaus berichtet TrekMovie , dass eine weitere Figur aus der Originalserie Raumschiff Enterprise für Strange New Worlds besetzt wurde. Demnach gibt es in Staffel 3 ein Wiedersehen mit Dr. Roger Korby aus der Klassikfolge Der alte Traum, damals gespielt von Michael Strong, heute vom Neuseeländer Rhys Darby (Our Flag Means Death).

Warum braucht die 3. Staffel von Star Trek: Strange New Worlds so lange?

Sci-Fi-Serien benötigen aufgrund der aufwendigen Spezialeffekte relativ viel Zeit für die Nachproduktion. Aus diesem Grund plant Star Trek eigentlich sorgfältig im Voraus, damit es zu keinen größeren Wartezeiten kommt. Der Hollywood-Streik, bei dem Schreibende und Schauspielende 2023 für faire Vergütung im Angesicht von Streaming und KI kämpften, ließ die Produktion jedoch zum Stillstand kommen, weshalb wir auch heute noch Verzögerungen spüren.

Genauer gesagt waren die Dreharbeiten für März 2023 eingeplant und konnten erst im Dezember 2023 aufgenommen werden, was eine Verzögerung von sieben Monaten verursachte. Staffel 3 wird aber in jedem Fall 2025 auf Paramount+ erscheinen.