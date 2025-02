Star Trek-Rückkehr nach über 30 Jahren? William Shatner hat erstes Treffen zu neuer Kirk-Serie

Kehrt der 93-Jährige William Shatner noch mal für eine Star Trek-Serie über James T. Kirk zurück? Neue Hoffnung darauf machte die Sci-Fi-Legende jetzt seinen Fans.

Captain Kirk ist seit 30 Jahren tot – lang lebe Captain Kirk? Im Science-Fiction-Bereich gibt es zum Glück mehrere Möglichkeiten, totgeglaubte Legenden zurückzubringen und eine davon könnte man jetzt bemühen müssen, wenn die potentielle Star Trek-Serie mit William Shatner wirklich in Produktion gehen sollte.

Auf der Fan Expo Vancouver machte der 93-jährige Schauspieler den Trekkies jedenfalls neue Hoffnung auf Star Trek: Kirk, oder zumindest einen denkwürdigen Auftritt in einer der aktuellen Serien.

Star Trek-Legende William Shatner ist interessiert an neuem Ansatz für eine Kirk-Rückkehr

Wie TrekMovie von besagter Convention berichtet, habe Shatner von einem brandneuen Ansatz für einen weiteren Kirk-Auftritt berichtet und von der beeindruckenden Person, die ihn diesbezüglich kontaktiert hätte. So soll er gesagt haben:

Ich wurde schon so oft gebeten, als Kirk zurückzukommen. Wenn Kirk zurückkommt, muss es etwas bedeuten. Es muss die Serie sein. Aber ich war so beeindruckt von diesem Autor [oder dieser Autorin], dass ich meinte, lass uns reden, wenn ich in Vancouver fertig bin. Ich warte also auf einen Pitch, um daraus die Show zu machen, er sollte am Montag oder Dienstag kommen.

William Shatner als James T. Kirk in Star Trek: Was bisher geschah

Bereits in der Vergangenheit hatte Shatner betont, nur unter einer Bedingung zu Star Trek zurückzukehren und diese lautete: kein bloßer Cameo-Auftritt und aus gutem Grund. Ob diese neue Mystery-Person aus dem Drehbuch-Team von Paramount Shatners Wünschen gerecht wird, und ob dieser noch in der Lage sein wird, eine Serie im Stil von Star Trek: Picard als Hauptdarsteller zu stemmen, muss sich jetzt zeigen.

Alles begann in den 1960er Jahren, als Gene Roddenberry mit Raumschiff Enterprise das Star Trek-Franchise ins Leben rief. Nachdem die Pilotfolge Der Käfig noch Captain Pike (Jeffrey Hunter) als Befehlshaber der Enterprise zeigte, übernahm William Shatner ab der ersten regulären Episode und hatte das Kommando drei Staffeln lang.

Danach ging es ab 1979 im Filmbereich weiter, angefangen mit Star Trek - Der Film. Shatner persönlich nahm im Rahmen von Star Trek V - Am Rande des Universums im Regiestuhl platz und verabschiedete sich mit seiner Crew einen Film später in den Ruhestand. Für Star Trek VII - Treffen der Generationen von 1994 kehrte er noch einmal durch einen Sci-Fi-Trick zurück, um mit Captain Picard (Patrick Stewart) aus Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert ein letztes Abenteuer zu erleben.

Kirk überlebte dieses Abenteuer nicht und wurde etwas unzeremoniell in die ewigen Jagdgründe geschickt – einer der Gründe, warum viele Trekkies nichts gegen einen letzten würdigen Abgesang auf den legendären Captain hätten. Make it so!