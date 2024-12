Star Trek-Rätsel gelöst: Deshalb hat Treffen der Generationen keine einheitlichen Uniformen

Die Uniformen der Sternenflotte in Star Trek sind ikonisch und haben eine wichtige Bedeutung für das Franchise. Aber wieso wurde in Treffen der Generationen so gepfuscht?

Der Film Star Trek VII - Treffen der Generationen war für viele Fans ein wahr gewordener Traum. Nicht nur war es der erste Ausflug der Crew von Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert, sondern zeigte auch ein Aufeinandertreffen der Captains Kirk (William Shatner) und Picard (Patrick Stewart). Bei aller Freude kamen Fans im Laufe der Jahre nicht umhin, sich auch immer wieder zu fragen, wieso die Crew während des Filmes unterschiedliche Uniformen trägt. Der Uniformwechsel in Star Trek 7 war produktionsbedingt In Das nächste Jahrhundert tragen die Crewmitglieder einteilige Jumpsuits mit einer farbigen großen Fläche auf Brust, Bauch und Armen. Später wurden aus den Jumpsuits Zweiteiler mit einem größtenteils ähnlichen Design. Bei Deep Space Nine erhielt die Crew andere Uniformen. Diese waren vorwiegend schwarz und hatten lediglich eine farbige Schulterpartie. Dazu war der Kragen eines grauen Shirts darunter sichtbar. Im Film Treffen der Generationen tragen die meisten Crewmitglieder die gleichen Uniformen, wie in Das nächste Jahrhundert. Jedoch sieht man bei Picard, Data, Riker, La Forge und einigen anderen Mitgliedern auch Uniformen, die aussehen wie bei Deep Space Nine. Im Film wird dieser Umstand ebenso wenig erklärt, wie die Tatsache, dass die genannten Personen teilweise ihre Uniformen noch während des Films wechseln. Laut einem Artikel von Screen Rant liegt der Grund dafür auch nicht im Film selbst, sondern bei der Produktion. Die Produzenten wollten neue Uniformen für den Film haben, jedoch wurden die neuen Designs kurz vor Drehbeginn verworfen. Das ließ den Machern nur wenig Zeit, sich eine Alternative einfallen zu lassen, die dem Wunsch der Produzenten nach neuen Uniformen nachkam. Kurzerhand wurden einige Uniformen von Deep Space Nine und Star Trek: Raumschiff Voyager, die das gleiche Design hatten, ausgeliehen. Da die Uniformen allerdings für andere Darsteller gefertigt wurden, passten sie den TNG-Charakteren leider nicht perfekt, was im Film zu erkennen ist. Mehr zum Thema: Alle Star Trek-Filme und -Serien in chronologischer Reihenfolge

Alles über Star Trek 4 Im darauffolgenden Film wurden die Uniformen dann wieder einheitlich. Diesmal wurden wieder Designs eingesetzt, die denen von Deep Space Nine ähneln, nur dass die Schulterpartien grau waren und die Kragen der Shirts die Farbcodierung besaßen. Dieses Design wurde anschließend auch für die Serie Deep Space Nine übernommen.