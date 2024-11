Kein Star Trek-Fan dachte, dass sie diese Szene jemals sehen würden – und jetzt rührt das Video Trekkies zu Tränen

William Shatner und der Roddenberry-Nachlass haben ein Star Trek-Video produziert, das Trekkies endlich Abschluss liefert: Ein letzter Moment zwischen Kirk und Spock rührt viele Fans zutiefst.

Vor 30 Jahren hatte William Shatner seinen letzten Auftritt als James T. Kirk in Star Trek VII - Treffen der Generationen. Mit seiner Todesszene ist der Schauspieler bis heute nicht zufrieden und auch als Fan lässt einen der Abschied ehrlich gesagt etwas kalt zurück.

Shatner, der Roddenberry-Nachlass und die Spezialeffekt-Profis von OTOY sagten jetzt aber: Hold my Romulan Ale! Produziert wurde ein zehnminütiges Video mit dem Titel 765874: Unification, das Verjüngungs-Technologie, 3D-Modelle und Live-Action-Aufnahmen zu einem rührenden Endergebnis kombiniert. Da bleibt kein Trekkie-Auge trocken!

Star Trek-Video Unification bringt Kirk und Spock ein letztes Mal zusammen

Das Star Trek-Video zeigt Kirk, wie er vor seinem Heldentod in Star Trek 7 von Gary Mitchell, der in der Originalserie Raumschiff Enterprise zu einem höheren Wesen wurde, und Zeitsoldat Yor aus Star Trek: Discovery die Gelegenheit erhält, seinen sterbenden Freund Spock ein letztes Mal auf dessen Sterbebett zu sehen. Bei diesem psychedelischen Zeitreise-Trip sehen wir Kirk in mehreren Lebensabschnitten und wie er schließlich wortlos die Hand seines vulkanischen Kollegen hält. Seht selbst:

Schauspielerin Robin Curtis ist nach vielen Jahren als Vulkanierin Saavik zurück, Kirk und Spock werden mit Effekt-Trickserei von Sam Witwer und Lawrence Selleck gespielt. Star Trek-Urgestein Shatner ist als Executive Producer an dem Video beteiligt.

In einem zusätzlichen Video-Interview berichtet Shatner, dass er und Nimoy wie Brüder waren, er sich aber nicht persönlich von ihm verabschieden konnte, da sein Kollege im späteren Verlauf seiner Krankheit den Kontakt abgebrochen hatte. Aufgrund von Terminverpflichtungen konnte Shatner nicht mal dessen Beerdigung besuchen, erinnert sich der Kirk-Darsteller.

Trekkies sind gerührt, aber das Video wirft auch in bester Star Trek-Manier Ethikfragen zur Technik auf

Viele Trekkies kommentieren unter dem Video, wie gerührt sie von dem emotionalen Charakter-Tribut waren. Ein User schrieb: "Ich bin 71 und tödlich krank. Ich bete, dass ich, wenn meine Zeit gekommen ist, die Version dieser Erfahrung in meiner Welt machen kann. Danke!"

Gleichzeitig trägt das Video zur Diskussion bezüglich der Grenzüberschreitung beim Wiederbeleben verstorbener Stars bei, die wir zuletzt im Rahmen des Films Alien: Romulus führten. Leonard Nimoy war stets sehr wählerisch, was seine schauspielerische Beteiligung anging, und hat nicht mal in jedem Star Trek-Projekt mitgewirkt, das ihm angeboten wurde. Ist es richtig, sein Konterfei posthum und ungefragt in so ein Video zu stecken?

Unification ist nicht das einzige Video des Roddenberry-Archivs

Unter dem Dachbegriff The Archive produzieren die Roddenberry-Erben und die Content-Producer der OTOY-Software bereits seit einiger Zeit Videos zum Thema Star Trek. Kurzfilme wie Unification oder Videos mit namhaften Personen aus der Trek-Welt findet man auf dem offiziellen YouTube-Kanal .

Auch interessant:

Von der Original-Crew des Raumschiff Enterprise sind heute übrigens noch zwei Hauptdarsteller am Leben: Der 93-jährige William Shatner, der auch zur ältesten Person wurde, die jemals (in echt) im Weltraum war, und der 87-jährige George Takei aka Hikaru Sulu.