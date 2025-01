Star Trek-Serie erfüllt Fantraum nach 30 Jahren, der damals nicht möglich war

In Star Trek: Lower Decks erleben wir ein Paar auf dem Bildschirm, das viele Fans herbeisehnen – und das seit drei Jahrzehnten.

Wie Variety kürzlich berichtete, erlebt der ein oder andere Star Trek-Fan eine willkommene Überraschung. Denn in Star Trek: Lower Decks sehen wir zwei Figuren aus dem Star Trek-Kosmos vereint, die lange nicht zusammen sein durften.

Tolle Chemie zwischen Bashir und Garak in Deep Space Nine

In Star Trek: Deep Space Nine aus den 1990er Jahren gibt es ein geradezu legendäres Paar: Dabei handelt es sich um Doktor Julian Bashir (Alexander Siddig) und Elim Garak (Andrew Robinson). Die beiden Figuren trafen erstmals in Staffel 1, Episode 3 Die Khon-Ma aufeinander.

Dabei überzeugte die offenkundige Chemie zwischen Bashir und Garak viele Zuschaunde von der ersten Szene an. Im Jahr 1993 wurde eine romantische Beziehung zwischen zwei männlichen Figuren aber im Fernsehen schlichtweg nicht toleriert.

So blieb Fans zwar immer die deutliche Anziehungskraft zwischen Bashir und Garak, die in der Serie offiziell als enge Freundschaft dargestellt wurde. Eine romantische Verbindung wurde vonseiten der Serienmacher aber nie zugegeben.

Mehr zur Reihe: Alles über Star Trek 4

Endlich wird der Star Trek-Traum wahr

Die beiden Darsteller Siddig und Robinson wiederum befürworteten eine mögliche Romanze zwischen ihren Figuren. So entstand über die Jahrzehnte umfangreiche Fanfiction, die von Siddig und Robinson auch umgesetzt wurde: Es gab nicht nur ein Hörbuch, sondern auch Zoom-Performances.

Star Trek hat seitdem einige queere Beziehungen auf den Bildschirm gebracht. Bashir und Garak durften sich aber erst dieses Jahr finden und zwar in Staffel 5, Folge 9 (Die Spalt-Mission) der animierten Serie Star Trek: Lower Decks. In dieser Folge erkundet die Crew ein alternatives Universum und das Publikum trifft auf (einen Hologram-)Julian Bashir und dessen Ehemann Elim Garak, die im Original natürlich auch von Siddig und Robinson gesprochen werden.

Die komplette 5. Staffel von Lower Decks (inkl. dieser Folge) streamt bei Paramount+

Serienmacher Mike McMahan sah hierin eine Chance:

Ich habe die romantische Chemie genossen, die Andrew und Sid in 'DS9' und in den 30 Jahren seither zu Garak und Bashir gebracht haben. Wenn es etwas gibt, wofür das Multiversum gut ist, dann ist es, Zeit mit diesen beiden Frischvermählten zu verbringen, während sie das Universum und ihre gemeinsame Beziehung erkunden.

Final wurde ein langgehegter Fan-Traum also wahr: Bashir und Garak durften auch in dem Serien-Universum von Star Trek zusammenkommen – wenn auch mit 30 Jahren Verspätung.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.