Star Trek: Voyager wird 30 Jahre alt – ein moralisches Dilemma lässt Fans bis heute keine Ruhe

Happy Birthday, Star Trek: Raumschiff Voyager! Die langjährige Reise von Captain Janeway (Kate Mulgrew) und ihrer illustren Crew begann am 16. Januar 1995 im Programm des US-Senders CBS und führte sie vom 70.000 Lichtjahre entfernten Deltaquadranten zurück nach Hause. Viel verschmäht und dann doch teilweise reevaluiert und rehabilitiert, wird auch heute noch viel über die Folgen der Sci-Fi-Serie mit der ersten Trek-Kapitänin debattiert. Ist Die Schwelle, in der Janeway und Tom Paris als Space-Salamander Kinder zeugen, wirklich die schlechteste Folge? Kann Flaschenpost über die Rechte des Holo-Doktors mit der verwandten Wem gehört Data?-Episode aus Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert mithalten? Hat Admiral Janeway im Serienfinale Endspiel das Richtige getan? Es gibt viel zu besprechen. Aber vor allem eine denkwürdige Folge, lässt heute noch hitzige Trekkie-Debatten aufkommen. 30 Jahre Star Trek: Raumschiff Voyager und eine schwierige Entscheidung in der Folge Tuvix Tuvix ist die 24. Episode der 2. Voyager-Staffel. Als Lieutenant Tuvok (Tim Russ) und Schiffskoch Neelix (Ethan Phillips) von einer Außenmission zurückgebeamt werden, geschieht ein Transporterunfall, der die gegensätzlichen Crewmitglieder zu einer Person zusammenschmilzt. Als neues Mitglied der Voyager-Besatzung wächst Tuvix (Tom Wright) vielen an Bord schnell ans Herz. Einen Monat später steht man jedoch vor einem ethischen Problem, als der Doktor (Robert Picardo) eine Behandlungsmöglichkeit findet, der die Verschmelzung rückgängig machen könnte. Tuvok und Neelix wären zurück, aber effektiv würde man Tuvix, der gegen die Behandlung ist, umbringen. Als Arzt weigert sich der Doktor sogar, den Prozess durchzuführen, die Entscheidung liegt aber beim Captain. Janeway entscheidet sich schließlich schweren Herzens für die Separation und führt sie sogar persönlich durch, auch nachdem Tuvix in einer unter die Haut gehenden Ansprache vor versammelter Mannschaft um seine Autonomie und sein Leben fleht. Vom Sicherheitsdienst wird er schließlich zur auferzwungenen Behandlung eskortiert.

Wie hättet ihr entschieden? Tuvix als Beispiel für das Trolley-Problem-Gedankenexperiment Sofern im Hintergrund keine großen Cast-Veränderungen vonstattengingen, gab es natürlich keine Chance, dass Tuvix zwei etablierte Hauptcharaktere ersetzt. Die Frage, ob es die moralisch richtige Entscheidung war, bleibt aber bestehen. Für manche ist es ganz klar, dass man Tuvok und Neelix rettet, für andere hat Janeway nicht das Recht, die Person Tuvix, die nun mal existiert, zu opfern, sofern er nicht zustimmt. Dabei geht es nicht nur um eine kühle Rechnung im Sinne von "2 Leben > 1 Leben". Wie reines Zahlenspiel das Ethikproblem nicht löst, zeigt uns das Gedankenexperiment des Trolley-Problems. Beim Trolley-Problem (auch Weichenstellerfall) geht man in der gängigsten Version von folgender hypothetischen Situation aus: Eine Straßenbahn rollt auf fünf Gleisarbeiter zu, die im Begriff sind, überfahren zu werden. Als Beobachter könnte man die Bahn durch Umlegen eines Weichenschalters umlenken, womit man allerdings eine auf dem anderen Gleis stehende Person in den Tod schicken würde. Legt man den Schalter um? Auch hier lautet die Antwort nicht nüchtern: 5 Leben > 1 Leben, deshalb Schalter auf jeden Fall umlegen. Die persönliche Involvierung durch die Betätigung des Schalters sowie das aktive Einbeziehen einer außenstehenden Person (anstatt dem Schicksal seinen Lauf zu lassen) spielen hier ebenfalls mit rein. Eine objektiv korrekte Antwort gibt es deshalb nicht auf dieses Gedankenexperiment. Im speziellen Bezug auf die Tuvix-Situation in Star Trek: Raumschiff Voyager kann ebenfalls aus zwei Richtungen argumentieren: Hatte Janeway eine spezielle Verantwortung ihren Original-Crewmitgliedern gegenüber? Oder hatte sie als Sternenflotten-Kapitänin eine Verantwortung gegenüber der neuen Lebensform, die ihr in dieser Folge gegenübersteht und für ihre Existenz argumentiert? Wo kann man Star Trek: Voyager streamen? Vermutlich werden Trekkies auch in 30 weiteren Jahren noch immer über Tuvix streiten. Wer sich in der Zwischenzeit selbst ein Bild machen möchte, findet die kontroverse Episode und alle anderen Folgen aus sieben Staffeln Voyager bei Netflix und Paramount+ im Stream. Und vielleicht tröstet es euch ja zu wissen, dass Tuvix zumindest in einem alternativen Universum der Star Trek: Prodigy-Folge Der gebrochene Spiegel als Captain mit Händchen für vulkanisch/talaxianische Fusionsküche erwähnt wird.