Star Wars-Gerücht: Anakin Skywalker und Obi-Wan Kenobi endlich wieder vereint

Ein neues Gerücht verspricht die Rückkehr von Hayden Christensen ins Star Wars-Universum. Als Anakin Skywalker soll er in der Obi-Wan Kenobi-Serie zu sehen sein.

Nächstes Jahr wird endlich die Obi-Wan Kenobi-Serie gedreht und wie es aussieht, dürfen wir uns dabei nicht nur auf die Rückkehr von Ewan McGregor in der Rolle des titelgebenden Jedi-Meisters freuen. Laut einem neuen Gerücht schleicht sich ebenfalls eine weitere Figur aus den Prequels in die Geschichte: Anakin Skywalker.



Niemand Geringeres als Hayden Christensen soll den Part übernehmen. Bereits in Star Wars: Episode II - Angriff der Klonkrieger und Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith war er als Obi-Wan Kenobis Schüler zu sehen, ehe er sich der Dunklen Seite der Macht zuwandte und als Darth Vader die weit entfernte Galaxis terrorisierte.

Hayden Christensen als Anakin in der Obi Wan Kenobi-Serie?

Dieses Gerücht kommt von LRM Online und ist daher mit Vorsicht zu genießen. Nicht selten entpuppen sich die Scoops der Seite als falsch, hin und wieder ist aber dennoch ein Treffer dabei. In Anbetracht der jüngeren Entwicklungen im Star Wars-Franchise scheint die Rückkehr von Hayden Christensen als Anakin Skywalker durchaus plausibel.

Schon in Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers war Hayden Christensen mit einem Voice-Cameo vertreten. Darüber hinaus gab es in der Vergangenheit immer wieder Gerüchte, die von seiner möglichen Rückkehr kündeten, zumal die Prequel-Trilogie inzwischen ebenfalls ihren Platz im Fandom gefunden hat und längst nicht mehr so verhasst ist wie zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung.

Ausgehend von den Quellen von LRM Online sollte die entsprechende Ankündigung im August auf der Star Wars Celebration gemacht werden, die aufgrund der Corona-Pandemie jedoch abgesagt wurde. Angeblich handelt es sich bei Hayden Christensen Engagement nicht nur um einen weiteren Cameo, sondern um eine große, wiederkehrende Rolle in der Obi-Wan Kenobi-Serie.



Anakin Skywalker ist womöglich nicht der einzige Rückkehrer

Unklar ist, in welcher Form Hayden Christensen in Erscheinung tritt. Als konkrete Möglichkeit wird eine Traumsequenz genannt. So könnte Obi-Wan Kenobi mit seinem eigenen scheitern konfrontiert werden, was im Hinblick auf die Figurenentwicklung definitiv Sinn ergibt. Denkbar wäre aber auch, dass wir Hayden Christensen als Darth Vader und/oder Anakins Machtgeist zu Gesicht bekommen.

© 20th Century Fox/Disney Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker

Abseits davon gab es Anfang des Jahres Gerüchte, die einen weiteren Rückkehrer aus den Prequels für die Obi-Wan Kenobi-Serie ausmachten: Jar Jar Binks, verkörpert von Ahmed Best. Auch bei dem freundlichen Gungang von Naboo gibt es bisher aber noch keine offizielle Bestätigung. Wie ein Jedi müssen wir uns also in Geduld üben.

Die Dreharbeiten zur Obi-Wan Kenobi-Serie sollen Anfang 2021 startet. Deborah Chow, die bereits im Zuge von The Mandalorian erste Star Wars-Erfahrung sammeln konnte, führt bei allen sechs Episoden Regie. Veröffentlicht wird die Serie dann voraussichtlich 2022 auf Disney+.

