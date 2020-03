Star Wars 9: Furchtbare Wahrheit über Reys Vater bestätigt

Ein neuer Star Wars 9-Roman liefert viele neue Hintergrundinfos zu Der Aufstieg Skywalkers. Besonders eine Enthüllung über Palpatine wirft ein neues Licht auf Rey.

Schon bald erscheint mit Rae Carsons Star Wars: The Rise of Skywalker der offizielle Roman zum letzten Sternenkriege-Blockbuster von J.J. Abrams. Vor der Veröffentlichung sind jedoch schon vereinzelte Infos aus dem Buch bekannt, die viele Teile aus dem Film umfangreicher beleuchten.

Die kontroverseste Enthüllung aus Carsons Roman betrifft bislang vor allem die Rückkehr von Imperator Palpatine in Episode 9. Im Buch wird erklärt, dass dieser Palpatine ein unfertiger Klon des echten Imperators ist. Daraus ergeben sich auch neue Konsequenzen für die Auflösung rund um Rey (Daisy Ridley).

Rey stammt im Star Wars-Universum von einem unfertigen Palpatine-Klon ab

Eines der größten Geheimnisse der neuen Star Wars-Trilogie betraf Reys Herkunft und die Identität ihrer Eltern. Während Rian Johnsons Episode 8 durch Kylo Ren enthüllte, dass Reys Eltern gewöhnliche, arme Schrotthändler gewesen sein sollen, rückte Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers Reys Herkunft nochmal in ein neues Licht. In J.J. Abrams Film wurde überraschend enthüllt, dass Rey die Enkelin von Palpatine ist.

Wie Screen Rant jetzt berichtet, wird Reys Herkunft im kommenden Star Wars: The Rise of Skywalker-Roman nochmal konkreter thematisiert. Im Buch bekommt Rey in dem Moment, in dem sie den Imperator austricksen will, Visionen aus der Vergangenheit ihres Großvaters.



© Disney Palpatine

Diese Visionen erklären schließlich, wie Palpatine seinen Geist nach Die Rückkehr der Jedi-Ritter in einen Klon-Körper übertragen hat, der unvollständig und fehlerhaft endete. Dieser Klon war es jedoch, der später Rey zeugte. Damit ist die Figur nicht nur die Enkelin des Original-Palpatines, sondern auch die Tochter eines unfertigen Palpatine-Klons.



Star Wars 9: Kylo Rens letzte Worte habt ihr im Kino nicht gehört

Mit dem Erscheinen von Rae Carsons Star Wars: The Rise of Skywalker-Roman, der zum offiziellen Kanon der Saga dazugezählt wird, dürften noch weitere umfassendere Enthüllungen zum finalen Kapitel der Sternensaga folgen. Auch die letzten Worte von Kylo Ren an Rey, die im Kinofilm nicht zu hören waren, werden in dem Buch beschrieben.

Wie es mit der Star Wars-Saga im Kino weitergeht, steht aktuell noch nicht fest. Zuerst dürfen sich deutsche Fans mit dem Launch von Disney+ auf die neue Star Wars-Serie The Mandalorian freuen.

Der Star Wars: The Rise of Skywalker-Roman erscheint bei uns am 19. März 2020 in englischer Sprache im Handel.



Was haltet ihr von der neuen Enthüllung rund um Rey aus dem Star Wars 9-Roman?