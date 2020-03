Erstes Lichtschwert seiner Art: Star Wars-Rätsel um Kylos Waffe geklärt

In den Star Wars-Filmen vertraut Kylo Ren im Kampf auf sein einzigartiges Lichtschwert. Eine aktuelle Geschichte zeigt uns nun die Entstehung dieser speziellen Waffe.

Achtung, es folgen massive Spoiler für Star Wars: The Rise of Kylo Ren: Mit Kylo Ren (Adam Driver) führte Disney in Star Wars 7: Das Erwachen der Macht einen neuen Bösewicht ein, der Darth Vader nacheifern wollte. Seit seinem ersten Auftritt blieb neben seiner Maske speziell das Design seines Lichtschwerts in Erinnerung. Nun haben wir erfahren, wieso Kylo Ren sich für ein solch ungewöhnliches Design entschieden hat.

Unzähmbare Macht: Darum fertigte Kylo Ren ein besonderes Lichtschwert an

Genauer wird dies auf den Seiten der Comic-Reihe Star Wars: The Rise of Kylo Ren erzählt, in der wir erfahren, wie aus dem jungen Ben Solo der kaltblütige Kylo Ren geworden ist. Wie nun unter anderem SYFY berichtet, gewährt uns die jüngste Ausgabe der Comic-Serie einen besonderen Blick in Kylo Rens Vergangenheit. Wie schon sein Großvater Darth Vader nutzt er seine starken negativen Gefühle, um seinen Lichtschwert-Kristall zum Bluten zu bringen.

Weitere Star Wars 9-Enthüllungen aus den Büchern und ihre Hintergründe

Als er anschließend den Kristall in sein Schwert einsetzt und die Klinge entzündet, ist deren Energie instabil und für sein Jedi-Lichtschwert nicht kontrollierbar. Die Energie ist zu stark und erhitzt den Griff des Schwertes in einem Sekundenbruchteil so sehr, dass sie Ben verbrennt. Da kommt Ben eine Idee: Um die instabile Energie abzuleiten, entscheidet er sich für den uns aus den Filmen bekannten Griff mit Parierstange.



© Marvel Comics, Lucasfilm Ben Solo verbrennt sich an seinem Lichtschwert

Diese Geschichte liefert uns weitere spannende Informationen über Kylo Rens Waffe, denn bisher war lediglich bekannt, es orientiere sich an uralten Lichtschwert-Designs. In der 2. Staffel von Star Wars Rebels sahen wir ebenfalls dieses alte Design in einem Tempel auf dem Planeten Malachor, wo zur Zeit der Alten Republik eine Schlacht zwischen Jedi und Sith tobte.

Mit der Aktivierung dieses neuen Lichtschwertes wurde Kylo Ren vollständig geboren und die Ritter von Ren hatten einen neuen Anführer. Wie seine Reise von da an weitergehen sollte, wissen wir aus der jüngsten Star Wars-Trilogie sowie der Animationsserie Star Wars Resistance.

Wie gefällt euch die Erklärung für die Entstehung von Kylo Rens Lichtschwert?