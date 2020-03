Star Wars 9: Kylo Rens letzte Worte habt ihr im Kino nicht gehört

Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers vollendete mit einem epischen Finale die Skywalker-Saga. Die allerletzten Worte von Kylo Ren gab es im Kino jedoch nicht zu hören.

Achtung, Spoiler zu Star Wars 9: Das Finale der Skywalker-Saga liegt inzwischen einige Wochen zurück. Im Dezember 2019 startete Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers weltweit die Kinos. Aus dem Diskurs verschwunden ist der Film aber noch lange nicht. Im Gegenteil: Durch die baldige Veröffentlichung der Romanfassung sorgt das letzte Kapitel des Sternenkriegs erneut für Diskussionen.

Da wäre etwa die Bestätigung, dass der Imperator in Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers in Wahrheit nur ein Klon war. Darüber hinaus erreicht uns via Cinema Blend ein weiteres Details, das es im Kino nicht zu sehen bzw. zu hören gab, nämlich die letzten Worte zwischen Kylo Ren (Adam Driver) und Rey (Daisy Ridley).

Star Wars 9: Kylo Ren verabschiedet sich von Rey

Wir erinnern uns: Im Finale von Episode 9 konfrontieren Rey und Kylo, der inzwischen wieder als Ben Solo in Erscheinung tritt, den Imperator und bringen ihn mit vereinten Kräften schließlich zu Fall. Schlussendlich musste sich Kylo aber opfern, damit Rey überleben konnte. Ein Kuss markiert den letzten gemeinsam Moment zwischen den beiden.

© Disney Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers

In Rae Carsons Roman zu Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers geht die Geschichte der beiden noch ein Stück weiter. Wie sich herausstellt, verabschieden sie sich noch einmal durch die Macht. Die entsprechende Textpassage lautet wie folgt:

Sie hörte eine Stimme durch die Macht, klar und deutlich. "Ich werde immer bei dir sein", sagte Ben. Sie lächelte und ließ die Wahrheit seiner Worte auf sich wirken. "Niemand geht jemals wirklich", flüsterte sie.

Ein emotionaler Abschied für Rey und Kylo

Ein berührender Augenblick, der durch Reys Antwort auch noch einmal an Luke Skywalker (Mark Hamill) erinnert. Mit diesen letzten Worten wird die Beziehung zwischen Rey und Kylo noch einmal zu einem schönen Abschluss gemacht. Obwohl sie sich zu Beginn der Sequel-Trilogie als Feinde gegenüberstehen, verlassen sie den Krieg der Sterne gemeinsam, verbunden durch die Macht.

Star Wars 7 bis Star Wars 9: Was am Ende bleibt, sind Rey und Kylo

Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers ist noch in einzelnen Kinos zu sehen und erscheint am 30. April 2020 auf Blu-ray und DVD. Bereits ab dem 17. April 2020 ist der Film als digitaler Donwload erhältlich. Die Romanfassung erscheint derweil am 19. März 2020 im Original und am 27. Mai 2020 in der deutschen Übersetzung.

Was sagt ihr zu dieser letzten Begegnung zwischen Rey und Kylo Ren?