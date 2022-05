Star Wars-Bösewicht: Der Imperator kehrt im neuen Trailer zurück

Die nächste Star Wars-Rückkehr steht fest: Im ersten Trailer zur 2. Staffel von The Bad Batch lässt sich niemand Geringeres als Oberbösewicht Palpatine blicken.

Vor drei Jahren sorgte der Imperator in Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers für ein paar der gruseligsten Minuten, die wir je aus der weit entfernten Galaxis gesehen haben. Nun steht Palpatines Rückkehr fest. In der 2. Staffel der Animationsserie The Bad Batch wird der Sith zu sehen sein. Im ersten Trailer taucht er sogar schon kurz auf.

Wie groß die Rolle von Palpatine ausfällt, ist unklar. Da The Bad Batch nach den Ereignissen von Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith angesiedelt ist und vom Aufstieg des Imperiums erzählt, könnte es durchaus sein, dass der Bösewicht mehrmals als finsterer Schatten in Erscheinung tritt, der die Galaxis nach seiner Vorstellung formt.

Star Wars: Palpatine im Trailer zu The Bad Batch Staffel 2

Star Wars The Bad Batch - S02 Trailer (English) HD

Abseits von Palpatine zeigt uns der Trailer zur 2. Staffel von The Bad Batch das titelgebende Team in leicht veränderter Form. Seit der Order 66 befinden sich die genetisch manipulierten Klonkrieger auf der Flucht. Auch Omega, das jüngste Mitglied in der Gruppe, ist sichtlich älter geworden – und trägt jetzt sogar einen Helm.

The Bad Batch ist nicht die einzige Animationsserie, die auf der Star Wars Celebration für Aufsehen gesorgt hat. Mit Tales of the Jedi wurde ein völlig neues Projekt vorgestellt, das ebenfalls mit einigen altbekannten Figuren aufwartet. Konkret dürfen wir uns auf junge Versionen von Qui-Gon Jinn, Mace Windu und Count Dooku freuen.

Die 2. Staffel von The Bad Batch startet im Herbst 2022 auf Disney+.

Werdet ihr die 2. Staffel von The Bad Batch schauen?