Obi-Wan Kenobi versteckt einen der traurigsten Star Wars-Cameos direkt vor euren Augen

Die 2. Folge von Obi-Wan Kenobi wartet mit einem berührenden Cameo auf und bringt einen der aktuell gefragtesten Star Wars-Schauspieler auf Disney+ zurück.

Achtung, es folgen Spoiler!

Zwei Folgen von Obi-Wan Kenobi sind bereits auf Disney+ erschienen und haben für einige Star Wars-Überraschungen gesorgt. Die größte ist definitiv die Enthüllung der jungen Prinzessin Leia. Darüber hinaus gab es jedoch noch viel mehr zu entdecken, u.a. einen äußert tragischen Cameo-Auftritt von Temuera Morrison.

Morrison ist aktuell einer der gefragtesten Star Wars-Schauspieler. 2002 war er erstmals als Jango Fett in Star Wars: Episode II – Angriff der Klonkrieger zu sehen, ehe er zum Gesicht sämtlicher Klonkrieger wurde. Vor zwei Jahren kehrte er als Boba Fett in The Mandalorian zurück und erhielt im Anschluss seine eigene Spin-off-Serie.

Star Wars-Cameo: Temuera Morrison als bettelnder Klonkrieger in Obi-Wan Kenobi

In der 2. Folge von Obi-Wan Kenobi liefert Morrison einen kleinen Gastauftritt ab. Wir sehen ihn auf dem vom Neonlichtern durchfluteten Planeten Daiyu, wie er als bettelnder Klonkrieger am Straßenrand sitzt und Obi-Wan nach ein paar Credits fragt. Obi-Wan erschrickt fast auf den Tod, als er das Gesicht erkennt.

© Disney Temuera Morrison als Klonkrieger in Obi-Wan Kenobi

Warum das Imperium die Klonarmee aufgegeben und stattdessen auf Stormtrooper gesetzt hat, erzählt die Animationsserie The Bad Batch, die im Herbst mit einer zweiten Staffel zurückkehrt. Morrisons Cameo fängt die Entwicklungen in einem Bild bitter ein, wenn Stormtrooper mit glänzender Rüstung einfach an ihm vorbeilaufen.

Der Schreck in Obi-Wans Augen dürfte auf seine letzte Klon-Begegnung in Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith zurückzuführen sein. Damals wurde er von Commander Cody im Zuge der Order 66 verraten und unter Beschuss genommen. Es ist durchaus vorstellbar, dass Morrison einen weiteren Klon-Cameo in Obi-Wan Kenobi absolviert.

Obi-Wan Kenobi feierte am Freitag mit der Veröffentlichung der ersten zwei Folgen ihre Premiere auf Disney+. Die 3. Folge erscheint am Mittwoch, den 1. Juni 2022. Danach folgen noch drei weitere Kapitel.

Wie hat euch Temuero Morrisons Cameo in Obi-Wan Kenobi gefallen?