Star Wars Celebration 2022: Das sind die wichtigsten Termine zur Zukunft des Disney-Franchises

Auf der Star Wars Celebration 2022 wird die Zukunft der Sternensaga vorgestellt. Wir haben alle wichtigen Infos zu den Panels, dem Live-Stream und die anwesenden Stars zusammengefasst.

Drei Jahre sind seit der letzten Star Wars Celebration ins Land gezogen. Seitdem haben wir den Aufstieg der Live-Action-Serien auf Disney+ erlebt und unzählige Gerüchte über die Zukunft der Star Wars-Filme im Kino gehört. Vom 26. bis zum 29. Mai 2022 stellen die kreativen Köpfe hinter dem Franchise die kommenden Projekte vor.

Wir haben uns das Programm der Star Wars Celebration 2022 angeschaut und die wichtigsten Informationen für euch zusammengefasst. Welche Panels gibt es alle? Wann finden sie statt? Und was wird überhaupt vorgestellt? Nachfolgend findet ihr eine Übersicht mit allen Details zum größten Star Wars-Event des Jahres.

Star Wars Celebration 2022: Gibt es einen Live-Stream?

Ja, auch dieses Jahr gibt es einen Live-Stream direkt von der Star Wars Celebration. Den findet ihr auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Star Wars oder auf StarWars.com . Welche Panels alle übertragen werden, steht noch nicht fest. Bis auf wenige Ausnahmen wurden in der Vergangenheit die wichtigsten Ereignisse übertragen.

Das Star Wars Celebration-Programm am 26. Mai 2022

Die Star Wars Celebration findet dieses Jahr in Anaheim, Kalifornien statt. Drei große Bühnen werden bespielt: Die Celebration Stage, die Galaxy Stage und die Twin Suns Stage. Das wichtigste Panel ist gleich das erste: Beim Lucasfilm-Showcase werden Live-Action-Projekte wie Obi-Wan Kenobi, Andor und Ahsoka vorgestellt. Neben den Serien wird es sehr wahrscheinlich auch Updates zu den Kinofilme geben.

Alle Panels am Donnerstag auf der Star Wars Celebration

20:00 Uhr bis 21:30 Uhr: Lucasfilm's Studio Showcase

22:00 Uhr bis 23:00 Uhr: Attack of the Chords: The Music of Episode II

22:00 Uhr bis 23:00 Uhr: Lucasfilm Publishing: Stories From a Galaxy Far, Far Away

22:30 Uhr bis 23:30 Uhr: Ian McDiarmid: An Audience with The Emperor

23:30 Uhr bis 01:00 Uhr: Star Wars Collectibles Update

00:00 Uhr bis 01:00 Uhr: The High Republic: For Light and Life

Das Star Wars Celebration-Programm am 27. Mai 2022

Die Star Wars Celebration 2022 steht ganz im Zeichen des 20-jährigen Jubiläums von Star Wars: Episode II – Angriff der Klonkrieger. Nach The Music of Episode II am Donnerstag gibt es am Freitag ein großes Panel, das sich dem zweiten Teil der Prequel-Trilogie in seiner Gesamtheit widmet. Auch Light & Magic sowie der Ausblick in die Zukunft von Lucasfilm Publishing dürfte sehr spannend werden.

Alle Panels am Freitag auf der Star Wars Celebration

20:00 Uhr bis 21:00 Uhr: Light & Magic

21:30 Uhr bis 22:30 Uhr: The Summer of LEGO Star Wars

21:30 Uhr bis 22:30 Uhr: Lucasfilm Publishing: Behind the Page

23:00 Uhr bis 00:00 Uhr: Attack of the Clones 20th Anniversary Celebration

23:00 Uhr bis 00:00 Uhr: Star Wars Merchandise Sneak Peek

00:30 Uhr bis 01:30 Uhr: Making of ILMxLAB's Tales from the Galaxy's Edge

00:30 Uhr bis 01:30 Uhr: Hasbro Star Wars Panel

01:00 Uhr bis 02:00 Uhr: From a Galaxy Far, Far Away to a Disney Park Near You

02:00 Uhr bis 03:00 Uhr: 35 Years of Star Tours Adventures with D23

02:00 Uhr bis 03:00 Uhr: Let's Play Star Wars! – A Galaxy of Tabletop Games

03:30 Uhr bis 04:30 Uhr: Making an Audio Original Star Wars Adventure

Das Star Wars Celebration-Programm am 28. Mai 2022

Am Samstag dreht sich alles um The Mandalorian, Das Buch von Boba Fett und das Mando-Verse, angefangen bei einem Gespräch zwischen Jon Favreau und Dave Filoni über einen Blick hinter die Kulissen bis hin zu einem Panel mit Concept-Art-Mastermind Doug Chiang. Außerdem interessant: Tales of the Jedi. Hierbei handelt es sich um die neuste Animationsserie aus dem Star Wars-Universum.

Alle Panels am Samstag auf der Star Wars Celebration

20:00 Uhr bis 21:00 Uhr: Mando+: A Conversation with Jon Favreau & Dave Filoni

22:00 Uhr bis 23:00 Uhr: Behind the Scenes of Mando & Boba Fett

22:00 Uhr bis 23:00 Uhr: Star Wars Cosplay Competition

22:00 Uhr bis 23:00 Uhr: Star Wars: Hunters

23:30 Uhr bis 00:30 Uhr: Tales of the Jedi

01:00 Uhr bis 02:00 Uhr: Doug Chiang: Designing The Mandalorian

01:30 Uhr bis 02:30 Uhr: Marvel Star Wars Comics

02:30 Uhr bis 03:30 Uhr: I am C-3PO with Anthony Daniels

03:30 Uhr bis 04:30 Uhr: Del Rey: Behind-the-Scenes

Das Star Wars Celebration-Programm am 27. Mai 2022

Der letzte Tag ist meistens der ruhigste. Dennoch gibt es auch hier zwei Panels, die alle Fans der Star Wars-Serien auf dem Schirm haben sollten. Neben einen Rückblick auf die Anthologieserie Star Wars: Visionen erhalten wir einen ersten Einblick in die 2. Staffel des The Clone Wars-Nachfolgers The Bad Batch. Der letzte Programmpunkt der Star Wars Celebration 2022 ist die Closing Ceremony.

Alle Panels am Sonntag auf der Star Wars Celebration

20:00 Uhr bis 21:00 Uhr: Star Wars: The Bad Batch Season 2

21:30 Uhr bis 22:30 Uhr: A Look Back at Star Wars: Visions

22:00 Uhr bis 23:00 Uhr: Wonderful World of Wookiees

22:00 Uhr bis 23:00 Uhr: The Clone Wars: The Siege of Mandalore Screening

23:00 Uhr bis 00:00 Uhr: Behind the Scenes – The Creatures of Return of the Jedi

00:30 Uhr bis 01:30 Uhr: Celebration Anaheim Closing Ceremony

Welche Stars sind alle bei der Star Wars Celebration 2022?

Auf der Star Wars Celebration sind einige spannende Namen zu Gast, die die weit entfernte Galaxis vor und hinter der Kamera leiten, angefangen bei Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy über Mando-Schöpfer Jon Favreau bis hin zu Animations-Mastermind Dave Filoni. Der größte Star bei der Ausgabe 2022 ist Ewan McGregor.

Ansonsten bestätigt sind:

Von den Kinofilmen: Kelly Marie Tran, Billie Lourd, Joonas Suatamo, Anthony Daniel und Ian McDiarmid

Kelly Marie Tran, Billie Lourd, Joonas Suatamo, Anthony Daniel und Ian McDiarmid Von den Live-Action-Serien: Temuera Morrison, Katee Sackhoff, Giancarlo Esposito, Carl Weathers, Omid Abtahi, Emily Swallow und Rupert Friend

Temuera Morrison, Katee Sackhoff, Giancarlo Esposito, Carl Weathers, Omid Abtahi, Emily Swallow und Rupert Friend Von den Animationserien: Ashley Eckstein, Dee Bradley Baker, Sam Witwer, Matt Lanter, Daniel Logan, Jennifer Corbett

Ashley Eckstein, Dee Bradley Baker, Sam Witwer, Matt Lanter, Daniel Logan, Jennifer Corbett Vom High Republic-Team: Claudia Gray, Justina Ireland, Daniel José Older, Cavan Scott, Charles Soule

Claudia Gray, Justina Ireland, Daniel José Older, Cavan Scott, Charles Soule Von den Star Wars-Veteranen: Doug Chiang, Phil Tippet, Joe Johnston, Lawrence Kasdan und Ron Howard

Darüber hinaus wird es noch diverse Überraschungsgäste geben. Auch wenn Hayden Christensen noch nicht offiziell auf der Gästeliste steht, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass der zweite große Star der Obi-Wan-Serie nicht bei der Star Wars Celebration auftaucht und die Premiere feiert.

Ansonsten hoffen wir auf frisches Bild- und Videomaterial aus den kommenden Star Wars-Projekten. Als gesetzt gilt die Veröffentlichung des ersten Trailers zu Andor und der 2. Staffel von The Bad Batch. Da Ahsoka und die 3. Staffel von The Mandalorian bereits gedreht werden, könnte uns auch hier ein paar Schnipsel erwarten.

