Star Wars: Der geheimnisvolle Jedi-Meister in Obi-Wan Kenobi Folge 3 erklärt

Star Wars-Oberbösewicht Darth Vader sorgt in der 3. Folge von Obi-Wan Kenobi für Angst und Schrecken. Doch wer ist eigentlich der geheimnisvolle Jedi-Meister Quinlan Vos?

Achtung, es folgen Spoiler!

Nach dem verstörenden Darth Vader-Erwachen am Ende der letzten Folge zeigt uns Obi-Wan Kenobi den großen Star Wars-Bösewicht in voller Montur. Gleich in den ersten Minuten des dritten Kapitels wird er zusammengebaut, ehe er auf dem kargen Planeten Mapuzo Obi-Wan zum ersten Mal seit Die Rache der Sith gegenübertritt.

Die Begegnung der beiden Star Wars-Figuren ist das eindeutige Highlight der Episode. Darüber hinaus fällt aber noch ein ganz besonderer Name: Als die unerwartete Verbündete Tala (Indira Varma) von dem Untergrundnetzwerk The Path erzählt, erfährt Obi-Wan (Ewan McGregor), dass Jedi-Meister Quinlan Vos noch am Leben ist.

Obi-Wan Kenobi: Wer ist Jedi-Meister Quinlan Vos?

Quinlan Vos tauchte zum ersten Mal in Die dunkle Bedrohung auf, hatte damals jedoch keine große Rolle. Genau genommen ist er der Jedi vom Planeten Kiffu nur kurz im Hintergrund zu sehen. Dennoch bildete sich eine große Fangruppe um ihn: Nach seinem Debüt war Quinlan ein Teil von zahlreichen Star Wars-Büchern.

© Disney Quinlan Vos in The Clone Wars

Obwohl diese Bücher nicht mehr zum offiziellen Kanon gehören, wurde Quinlan nie aus der Star Wars-Geschichte ausradiert. Im Gegenteil: In der Animationsserie The Clone Wars tritt er kurz auf und wird mehrmals erwähnt. Auch in Die Rache der Sith fällt sein Name. In persona hat er es aber nicht in den Film geschafft.

Quinlan Vos: Von den Klonkriegen zu Obi-Wan Kenobi

Quinlan musste gleich zu Beginn der Klonkriege einen herben Verlust hinnehmen, als sein Meister bei einer Schlacht ums Leben kam. In The Clone Wars machte er zusammen mit Obi-Wan Jagd auf den Gangster Ziro the Hutt (Staffel 3, Folge 9). Sein größtes Abenteuer erlebte er in dem Roman Schülerin der Dunklen Seite von Christie Golden.

Besondere Fähigkeit: Quinlan Vos besitzt die äußerst nützliche Machtfähigkeit Psychometrie. Mit dieser kann er mehr über die Geschichte von Gegenständen erfahren, wenn er sie berührt.

Gemeinsam mit der späteren Bösewichtin Asajj Ventress soll Quinlan darin im Auftrag der Jedi den zu den Sith übergelaufenen Count Dooku eliminieren. Der Anschlag geht jedoch schief. Infolgedessen wird Quinlan von der Dunklen Seite der Macht verführt. Lediglich seine Liebe zu Ventress führt ihn zurück ins Licht.

Auch in dem kürzlich erschienen Roman Brotherhood von Mike Chen, in dem es um die Beziehung zwischen Obi-Wan und Anakin geht, taucht Quinlan auf. In der 3. Folge von Obi-Wan Kenobi stellt sich heraus, dass er die Order 66 überlebt hat und nun Jünglinge vor dem Imperium beschützt.

Glaubt ihr, wir werden Quinlan Vos noch in Obi-Wan Kenobi sehen?