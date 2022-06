Obi-Wan vs. Darth Vader ist ein absoluter Star Wars-Gänsehautmoment – und trotzdem eine Enttäuschung

Die 3. Folge von Obi-Wan Kenobi zeigt das erste große Duell zwischen Darth Vader und Ewan McGregors gebrochenen Jedi. Von Star Wars-Perfektion sind wir leider weit entfernt.

Achtung, es folgen Spoiler!

Es gibt nichts Atemberaubenderes im Star Wars-Universum als den Moment, in dem zwei Lichtschwertklingen aufeinandertreffen und ein Bilderrausch aus glühenden Farben und furiosen Bewegungen losbricht. Die Lichtschwertkämpfe in Star Wars liefern nicht nur eine Steilvorlage für spektakuläre Actionszenen. Sie dienen auch als Bühne, um die aufwühlenden Konflikte der Sternensaga auszutragen.

Entsprechend hoch sind die Erwartungen, wenn zwei der ikonischsten Star Wars-Figuren nach 17 Jahren zum ersten Mal wieder aufeinandertreffen, um ihre zerrissene Beziehung zwischen sprühenden Funken auszuloten. Die große Begegnung zwischen Darth Vader (Hayden Christensen) und Obi-Wan (Ewan McGregor) in der 3. Folge von Obi-Wan Kenobi sorgt definitiv für Gänsehaut, aber auch für Enttäuschung.

Obi-Wan Kenobi: In Folge 3 erscheint Darth Vader als Monster in der Nacht

Als Fan der Prequels gehört der schicksalhafte Kampf auf Mustafar in Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith für mich zu den größten Star Wars-Szenen überhaupt. Vor einem apokalyptischen Hintergrund treffen Obi-Wan und Anakin aufeinander, während ein unaufhaltsamer Lavastrom die Galaxis in den Abgrund reißt. Die Republik ist gefallen, das Imperium übernimmt die Macht. Obgleich Obi-Wan am Ende den High Ground erreicht: Von einem Sieg kann keine Rede sein.

Obi-Wan Kenobi bei Disney+ lässt uns in jeder Sekunde die verheerenden Folgen der Order 66 spüren, bei der fast alle Jedi ausgelöscht wurden. Diese Auslöschung zeigt der Prolog der Serie in einem überaus eindrücklichen wie niederschmetternden Bild: Beim Angriff auf den Jedi-Tempel verschwindet wortwörtlich eine Lichtschwertklinge nach der anderen. Das Licht der Jedi erlischt und vernichtende Dunkelheit breitet sich aus.

Genau aus dieser Dunkelheit tritt nun Darth Vader heraus, wenn er Obi-Wan auf dem kargen Planeten Mapuzo überrascht. Zuerst sind nur die unheimlichen grünen und roten Lämpchen seiner Rüstung zu erkennen, ehe die bedrohliche Silhouette zum Vorschein kommt und in der Originalversion die tiefe Stimme von James Earl Jones erklingt. "Was ist aus dir geworden?", fragt Obi-Wan fassungslos seinen ehemaligen Schüler. Gänsehaut!

Obi-Wan Kenobi zeigt die Spiegelversion des epischen Mustarfar-Duells

Regisseurin Deborah Chow inszeniert Vaders Auftritt als atmosphärischen Horrormoment, als würden wir den letzten Akt der Order 66 bezeugen. Zwischen den Ereignissen in Die Rache der Sith und Obi-Wan Kenobi liegen zehn Jahre, aber für Obi-Wan und Vader scheint keine Sekunde vergangen. Die Serie präsentiert uns nun die Spiegelversion des tragischen Duells aus Episode 3: Dieses Mal stürzt Vader seinen Meister in die Flammen.

© Disney Darth Vader in Obi-Wan Kenobi

Drei Folgen haben wir Obi-Wan jetzt als gepeinigten Jedi gesehen. Doch nichts ist vergleichbar mit Ewan McGregors schmerzverzerrtem Gesicht, während Vader stoisch durch das Feuer blickt. Die Momente, in denen die Kamera nah bei den Figuren ist, sind die besten. Intensiviert werden sie, wenn das rötliche und bläuliche Flackern der Lichtschwerter die aufgewirbelten Gefühle nach außen trägt.

Das ist stark, richtig stark sogar. Sobald die Serie die Perspektive wechselt, um die Konfrontation abseits der packenden Close-ups einzufangen, geht die Atmosphäre jedoch komplett verloren. Die Langsamkeit des Kampfs ist dabei gar nicht das Problem. Immerhin tragen beide Figuren etwas Gebrochenes in sich. Das fehlende Gespür für die Umgebung und den Aufbau des Duells fällt dafür umso mehr ins Gesicht.

Obi-Wan vs. Vader: Die Ideen stimmen, aber die Umsetzung kann nicht mithalten

Die besten Star Wars-Kämpfe lassen sich in dramaturgische Stationen unterteilen, in denen die Konflikte der Kämpfenden durch die Orte um sie herum illustriert werden. Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers hat das zuletzt sehr großartig gemacht, als Rey (Daisy Ridley) und Kylo Ren (Adam Driver) auf den Überresten des Todessterns das Vermächtnis der Skywalker-Saga mit dem Lichtschwert verhandelten.

© Disney Obi-Wan vs. Darth Vader in Obi-Wan Kenobi

Von den Abgründen, die sich auf dem von Minen gezeichneten Planeten Mapuzo auftun, ist in Obi-Wan Kenobi nichts zu spüren. Neben den zwei zentralen Figuren existiert erschreckend wenig, was dieser wichtigen Sequenz trotz der emotionalen Wucht ein Stück Überzeugungskraft raubt. Während einzelne Augenblicke des Duells für die Ewigkeit sind, kommt ein Gesamtbild wie in Die Rache der Sith leider nicht zustande.

Besonders in den Totalen wird das deutlich. Die Kulisse des Duells erzählt keine Geschichte. Wir bewegen uns durch eine undefinierbare graue Umgebung, die problemlos zeigen könnte, wie das Imperium den Planeten ausbeutet. Auf symbolischer Ebene wird Obi-Wan das Herz aus der Brust gerissen. Die gewaltigen Maschinen, die Mapuzo im Hintergrund aufschürfen, sind in der Finsternis aber kaum auszumachen.

Die letzte Einstellung bringt dennoch die anfängliche Gänsehaut zurück. Nachdem Vader Obi-Wan gefoltert hat, bleibt der Kinder-mordende Sith-Lord am Ende allein zurück. Da steht er vor dem Feuermeer, das er selbst heraufbeschworen hat – furchteinflößend, aber auch einsam und verloren. In den schwarzen Augen seines Helmes spiegeln sich die Flammen, als wären es Tränen, die er nie vergießen kann.

Obi-Wan Kenobi läuft seit dem 27. Mai 2022 auf Disney+.

