Star Wars: Episode 3 schreibt 20 Jahre nach Kinostart Filmgeschichte – mit diesem Erfolg hat niemand gerechnet

Zum 20-jährigen Jubiläum von Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith brachten Lucasfilm und Disney das Finale der Prequel-Trilogie zurück ins Kino. Der Re-Release war ein Erfolg auf ganzer Linie.

Wer will einen zwei Dekaden alten Film nochmal im Kino schauen, wenn man ihn auch einfach streamen kann? Einige! Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith, der seit Jahren fester Bestandteil des Streaming-Angebots von Disney+ ist, eroberte anlässlich seines 20-jährigen Jubiläums die große Leinwand und schrieb Filmgeschichte.

Wie der Hollywood Reporter berichtet, konnte die Wiederaufführung des dritten und letzten Teils der von George Lucas geschaffenen Prequel-Trilogie stolze 42,2 Millionen US-Dollar in die Kinokassen spülen. 25,2 Millionen davon stammen aus den USA. Die übrigen 17 Millionen sind durch die internationalen Märkte reingekommen.

Star Wars: Wiederveröffentlichung von Die Rache der Sith wird zum Box-Office-Triumph

Das ist absolut bemerkenswert, gerade im Hinblick auf die Verfügbarkeit des Films. Von DVDs und Blu-rays bis hin zu Disney+: Die Rache der Sith hat am Wochenende bewiesen, wie wertvoll selbst ein umstrittener Legacy-Titel im Archiv eines Filmstudios sein kann, der nach langer Zeit nochmal in Verbindung mit einem Event ins Kino kommt.

Die Rache der Sith thront nun auf Platz 2 der erfolgreichsten Wiederaufführungen in den USA am ersten Wochenende. Nur Der König der Löwen konnte mit seiner 3D-Version 2011 mehr einspielen: 30,2 Millionen US-Dollar. Wenn wir uns die Liste der weltweit insgesamt erfolgreichsten Wiederaufführungen anschauen, sieht die Top 10 so aus:

Diese Zahlen wird Die Rache der Sith nicht erreichen. Das liegt allerdings daran, dass der Zeitrahmen des Re-Releases auf nur vier Tage begrenzt war. Am Sonntagabend fanden die letzten Vorstellungen statt. Es wäre durchaus spannend gewesen, wie lange sich der Film in den nächsten Tagen und Wochen in den Kinocharts hätte halten können.

Wiederaufführung von Die Rache der Sith auch in Deutschland ein absoluter Überflieger

In den USA schaffte es Die Rache der Sith am Wochenende auf Platz 2 hinter den nicht weniger beachtlich laufenden Fantasy-Horror-Trip Blood & Sinners von Ryan Coogler. In Deutschland eroberte die Star Wars-Wiederaufführung sogar Platz 1 der Kinocharts und lockte über 420.000 Menschen in die hiesigen Lichtspielhäuser.

Damit hat der Film nachträglich als dritter Film hinter Harry Potter und der Feuerkelch und Madagascar die 6-Millionen-Besucher:innen-Marke in Deutschland überschritten. Zudem legte Die Rache der Sith den zweitbesten Filmstart des Jahres hin. Nur Ein Minecraft Film lief mit 840.000 Zuschauer:innen besser in den deutschen Kinos an.

Der nächste neue Star Wars-Film, der ins Kino kommt, ist The Mandalorian & Grogu. Ab dem 21. Mai 2026 können wir die Abenteuer von Din Djarin und seinem Schützling auf der großen Leinwand verfolgen. Ein Jahr später startet der Star Wars-Film Starfighter mit Ryan Gosling. Weitere Kinostarts stehen noch nicht fest.