Star Wars-Erfinder George Lucas hat sein neues Projekt mit der Welt geteilt: Fans sollten sich aber nicht zu früh freuen

Auf der Comic-Con in San Diego war erstmals auch Star Wars-Erfinder George Lucas zu Gast. Bei seinem Auftritt stellte er ein neues Herzensprojekt vor, das nichts mit Kino zu tun hat.

Mit der Erfindung von Star Wars hat sich Schöpfer George Lucas auf ewig ein Denkmal in der Filmgeschichte gesetzt. Nach dem Dreh der umstrittenen Prequel-Trilogie und dem Verkauf der Marke an Disney für mehrere Milliarden Dollar ist der Regisseur so gut wie gar nicht mehr an dem legendären Sci-Fi-Franchise beteiligt.

Fans fragen sich trotzdem immer wieder, ob Lucas vielleicht doch noch einen Film drehen könnte. Der 81-Jährige war jetzt zum allerersten Mal als Gast auf der diesjährigen Comic-Con in San Diego vertreten. Dort hat er lieber ein ganz anderes, neues Herzensprojekt vorgestellt.

Star Wars-Schöpfer George Lucas eröffnet neues Kunstmuseum in Los Angeles

Deadline hat konkrete Details zum Comic-Con-Auftritt von Lucas berichtet. Der Star Wars-Erfinder stellte am Sonntag das sogenannte Lucas Museum of Narrative Art vor, das 2026 auf dem USC-Campus in Downtown Los Angeles eröffnet werden soll. Das Lucas Museum of Narrative Art soll überwiegend wertvolle Kunst wie ältere Comics oder Gemälde von großen Namen wie Frida Kahlo aus der Privatsammlung des Amerikaners einer breiten Masse öffentlich zugänglich machen.

Lucas selbst hat ungefähr 40.000 Kunstwerke gesammelt und sich bis heute geweigert, diese zu verkaufen. Das neue Museum des Star Wars-Schöpfers soll eine Art Tempel mit Kunst für das Volk darstellen.

Hier seht ihr Bilder der auffälligen Architektur von Lucas' neuem Museum in L.A.:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Kommt jemals ein neuer Film von George Lucas?

Die simpelste Antwort darauf lautet: wahrscheinlich nicht. Mit Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith liegt der letzte Spielfilm von Lucas als Regisseur jetzt schon genau 20 Jahre zurück. Seitdem ist sein Name nur noch ab und zu in Produzenten-Credits bei Werken wie dem Kriegsfilm Red Tails von 2012 oder der jüngsten Indiana Jones-Fortsetzung zu lesen gewesen. In der Zwischenzeit widmete sich Lucas lieber verschiedenen anderen Projekten.

Von einer neuen Filmidee hat Lucas in den letzten Jahren nie gesprochen. Mit seiner Stiftung setzt er sich vor allem für den Erhalt älterer Filme und Klassiker ein, die unter seiner Aufsicht teils bedeutend restauriert werden und so für die Nachwelt erhalten bleiben.