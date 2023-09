Star Wars erfüllt 15 Jahre alten Fan-Traum und bringt legendäre Figur zurück: "Ich kann nicht glauben, was ich gesehen habe"

Die 4. Folge von Ahsoka wartet mit einem gewaltigen Cliffhanger und der Rückkehr einer legendären Star Wars-Figur auf. 15 Jahre hat die Sternensaga auf diesen Moment hingearbeitet.

Achtung, es folgen massive Spoiler!

Vor ein paar Jahren noch hätte vermutlich niemand geglaubt, dass wir diesen Moment jemals in einer Star Wars-Serie sehen werden. Die 4. Folge der 1. Staffel von Ahsoka wartet jedoch mit einer ganz besonderen Begegnung an einem ganz besonderen Ort auf: Ahsoka Tano trifft auf Anakin Skywalker – in Live-Action!

Das Fundament dieser Begegnung wurde bereits 2008 gelegt, als der Animationsfilm Star Wars: The Clone Wars ins Kino kam. Hier wurde uns Ahsoka als Anakins Jedi-Padawan vorgestellt. In der gleichnamigen Serie, die mit Unterbrechungen von 2008 bis 2020 lief, haben die beiden viele Abenteuer miteinander erlebt.

Star Wars-Reunion in Ahoksa Folge 4: Anakin Skywalker trifft auf Ahsoka Tano in der Welt zwischen den Welten

Das Finale von The Clone Wars findet parallel zu den Ereignissen von Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith statt. Anakin verfällt der dunklen Seite der Macht und sorgt fortan als Darth Vader für Angst und Schrecken in der weit entfernten Galaxis. Ahsoka erkennt erst viel später, dass sich ihr einstiger Meister in ein Monster verwandelt hat.

Disney Hayden Christensen als digital verjüngter Anakin Skywalker in Ahsoka

In der 4. Folge von Ahsoka stürzt die von Rosario Dawson verkörperte Jedi in einen Abgrund und kommt in der Welt zwischen den Welten wieder zu sich. Hierbei handelt es sich um einen Ort, der von Raum und Zeit völlig losgelöst ist. Zum ersten Mal gesehen haben wir ihn in der Animationsserie Star Wars Rebels.

Genau an diesem geheimnisvollen Ort vernimmt Ahsoka die Worte "Hello Snips" und ein digital verjüngter Hayden Christensen tritt als Anakin Skywalker aus der Dunkelheit. Snipes ist Ahsokas Spitzname in The Clone Wars. Meister und Schülerin sind wieder vereint, doch auf der Tonspur kündigt sich bereits Darth Vaders Theme an.

Hayden Christensen kehrt als Anakin Skywalker in Ahsoka zurück und sorgt für Begeisterung bei Star Wars-Fans

Anakin und Ahsoka in Live-Action: Für viele Star Wars-Fans ist das ein Grund zur Freude. Auf Twitter teilen sie ihre Begeisterung zur neuen Folge.

"Ich kann nicht glauben, was ich heute Nacht gesehen habe" – so lesen sich viele der euphorischen Reaktionen auf die 4. Folge von Ahsoka.

Plötzlich tritt Hayden Christensen als Anakin Skywalker ins Bild, als wäre keine Sekunde seit den Ereignissen von Die Rache der Sith vergangen.

Kaum wurde die Folge veröffentlicht, haben Fans die Parallelen zwischen den einzelnen Star Wars-Projekten mit Anakin und Ahsoka ausgemacht.

Nachdem Christensen letztes Jahr in der Obi-Wan Kenobi-Serie als Anakin bzw. Vader zurückgekehrt ist, steht sein Name nun auch im Abspann von Ahsoka.

Nach diesem Cliffhanger ist das Warten auf die nächste Episode besonders schwer. Die 5. Folge von Ahsoka könnte noch viel mehr Anakin zeigen.

Star Wars: Wann kommt Ahsoka Folge 5 zu Disney+

Die 5. Folge der 1. Staffel von Ahsoka erscheint am 13. September 2023 bei Disney+. Wenn ihr schon sehr früh aufstehen wollt, könnt ihr das nächste Kapitel der Geschichte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um 3:00 Uhr morgens schauen.

